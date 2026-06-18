Ghalibaf : Le Mémorandum d’entente est un document de la défaite américaine, et nous mettons en garde contre tout manquement à ses termes

Le président du Parlement iranien et chef de la délégation de négociation, Mohammad Baqer Ghalibaf, a affirmé mercredi que ce sont les Américains qui ont cherché à instaurer un cessez-le-feu, soulignant que la force de l’Iran a contraint les pays européens à négocier avec Téhéran la levée des sanctions.

Dans une interview accordée à la télévision iranienne, M. Ghalibaf a déclaré : « C’est l’ennemi qui réclamait un cessez-le-feu, et nous l’avons d’abord rejeté. » Il a précisé qu’« en 24 heures, trois cycles de négociations ont eu lieu concernant le texte, ainsi que trois cycles de négociations trilatérales en présence du médiateur. »

Il a ajouté : « La force de l’Iran a poussé trois pays européens à engager des négociations avec l’Iran en vue de la levée des sanctions. »

Il a également fait remarquer que « tout aéroport, dans n’importe quel pays, d’où décollaient des avions de chasse ennemis était une cible », ajoutant : « Lorsque l’ennemi privilégie la force, il faut le discipliner, mais lorsqu’il s’assoit à la table des négociations, il faut l’aborder avec méfiance. »

Concernant les paramètres des négociations, Ghalibaf a indiqué que la délégation avait reçu des directives du Guide suprême et que son devoir était de les mettre en œuvre dans le cadre de ces négociations. Il a souligné que « les questions actuellement en discussion portent sur la fin de la guerre, déjà déclarée, et la levée des sanctions, déjà effective.»

Le chef de la délégation iranienne, s’exprimant au sujet du détroit d’Ormuz, a insisté sur le fait que cette voie maritime ne retrouverait jamais son état d’avant-guerre. Il a averti que « les pays riverains des détroits ont des droits et des obligations en vertu du droit international, notamment l’obligation d’être rémunérés pour leurs services. » Il a conclu : « L’Iran possède des droits souverains sur le détroit d’Ormuz et nous serons rémunérés pour ces services. »

Concernant les avoirs iraniens gelés, Ghalibaf a insisté sur le fait que les fonds gelés devaient être déposés sur les comptes de l’Iran et placés sous le contrôle de la Banque centrale.

Par ailleurs, le président du Parlement iranien a déclaré que l’article 6 du Mémorandum d’accord allouait 300 milliards de dollars à la reconstruction et au développement économique du pays.

Il a poursuivi : « Trump a levé les sanctions du jour au lendemain, alors que cela devait prendre 30 jours.» Certains s’inquiétaient de la levée du blocus au terme de ce délai, mais il a été levé en trois jours seulement.

Au sujet du Liban, Ghalibaf a affirmé : « Le cessez-le-feu, initialement limité à la banlieue sud de Beyrouth, s’étend désormais à l’ensemble du pays. »

Le président du Parlement iranien a souligné que « la meilleure garantie pour nous est la force de l’Iran et l’unité de son peuple, et non une résolution du Conseil de sécurité. Nous savons que nous négocions avec un ennemi qui ne tient pas ses promesses et qui n’est pas digne de confiance. »

Ghalibaf a affirmé que « le mémorandum d’entente est un document qui témoigne de la défaite des États-Unis, et que le peuple le constatera et le jugera ».

Il a souligné que le mémorandum repose sur le principe du « pas pour pas », ajoutant : « Si les États-Unis ne respectent pas leurs engagements, nous n’entreprendrons aucune action. »

Ghalibaf a également mis en garde contre tout manquement aux termes de l’accord, déclarant : « Si l’ennemi ne respecte pas ses engagements, notre politique sera de répondre de la même manière. Mais s’il respecte les siens, nous respecterons les nôtres. »

Il a ajouté : « Si l’ennemi a l’intention de nous trahir, nous sommes des hommes de terrain, et la frontière entre confrontation diplomatique et confrontation militaire est mince. Nous sommes prêts à tirer. » Ceux qui refusent de comprendre la logique l’apprendront par la force.

Ces déclarations interviennent peu après la conclusion d’un accord final de cessez-le-feu dans la région entre l’Iran et les États-Unis, que les deux parties devraient signer vendredi en Suisse.

Source : Médias