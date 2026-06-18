Téhéran : Le protocole d’accord avec Washington entre en vigueur…Le nom du Liban figure 3 fois dans la première clause

Le président iranien Masoud Pezeshkian brandit le protocole d'accord signé avec les États-Unis, qui met officiellement fin à la guerre et lève le blocus naval américain, à la suite de la signature officielle numérique du document le 18 juin 2026. (Photo : IRNA)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères et membre de la délégation de négociation, Esmaeil Baghaei, a confirmé qu’au moment où il s’exprimait à la télévision iranienne, le texte du protocole d’accord conclu entre l’Iran et les États-Unis a déjà été signé par les présidents des deux pays, soulignant que les deux parties avaient convenu de finaliser la signature par voie numérique.

شاهد لحظة توقيع ترامب على مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة. pic.twitter.com/qqLoe9nGv2 — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 18, 2026

Baghaei a expliqué que la signature du protocole d’accord par les présidents des deux pays lui donne un poids supérieur, car sa violation entraînerait un coût politique bien plus lourd. Il a ajouté que le programme de présence des délégations de négociation à Genève restait maintenu jusqu’à présent, mais que la cérémonie de signature n’aurait pas lieu en Suisse, étant donné que la signature s’est faite numériquement.

Il a indiqué que le texte du protocole d’accord est devenu définitif et officiel après sa signature par les deux parties, soulignant que le document stipule clairement la limitation des négociations entre les deux camps au seul dossier nucléaire et à la levée des sanctions.

De même, Baghaei a confirmé que dans la première clause du protocole d’accord, le nom du Liban est mentionné 3 fois, et qu’il y est réaffirmé le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Liban, soulignant que l’Iran a prouvé qu’il « n’abandonne ses amis sous aucun prétexte ».

Dans le même contexte, Baghaei a expliqué que la décision prise par la République islamique d’Iran consistait à ne pas négocier sur le dossier nucléaire à ce stade, et à se concentrer plutôt sur l’arrêt de la guerre, estimant que cet objectif a été atteint.

À cet égard, il a déclaré que « l’appauvrissement des matières enrichies est désormais envisagé comme une option afin de fermer la porte aux autres options », affirmant que « l’option inacceptable pour nous est le transfert des matières nucléaires enrichies hors du pays ».

Il a annoncé que le dialogue concernant le dossier nucléaire et les sanctions débutera dans les 60 jours suivant le début de la mise en œuvre du protocole d’accord, qui est déjà entré en vigueur, soulignant que l’obtention de résultats avant la fin de ce délai serait positive, mais que la complexité du dossier rend la période de soixante jours logique, avec la possibilité de la prolonger si nécessaire.

Évoquant les derniers développements, Baghaei a déclaré que l’attaque menée par l’entité sioniste contre la banlieue sud, suivie de menaces iraniennes sérieuses, a poussé à des négociations immédiates qui ont débouché sur une décision stipulant l’exécution urgente par les États-Unis de leurs engagements.

Il a ajouté que les opérations de surveillance ont montré l’entrée et la sortie des navires iraniens dans les ports sans aucun problème, considérant que cela constitue le début de l’exécution de l’engagement américain à lever le blocus, tandis que l’Iran commencera à mettre en œuvre ses obligations après la signature du document.

Concernant les capacités de défense iraniennes, Baghaei a insisté sur le fait que les missiles iraniens « n’aiment pas du tout qu’on parle d’eux » et qu’ils « ont été conçus pour le tir uniquement et non pour la négociation », réaffirmant que les capacités de défense de l’Iran ne feront l’objet d’aucune discussion dans aucun processus de négociation ou avec quelque partie que ce soit.

Il a également annoncé que l’Iran percevra des taxes en contrepartie des services dans le détroit d’Ormuz, expliquant que les mécanismes et les dispositions spécifiques à la gestion du détroit sont encore en cours de formulation et de préparation.

Il a indiqué que les consultations avec le Sultanat d’Oman ont commencé depuis longtemps, et que des contacts ont également été établis avec un certain nombre d’autres pays, soulignant que les ententes relatives aux mécanismes de gestion du détroit d’Ormuz ont été largement convenues avec la partie omanaise.

Baghaei a affirmé que la garantie d’une navigation maritime sûre dans le détroit se fera de manière à préserver la pleine possession et la souveraineté totale de la République islamique d’Iran sur le détroit d’Ormuz.

Dans ce contexte, Baghaei a souligné que son pays surveillera rigoureusement l’exécution par l’autre partie de ses engagements, sans aucune procrastination ni tolérance, affirmant de manière catégorique que l’Iran n’exécutera ses obligations que si l’autre partie respecte pleinement ses engagements, et insistant : « Si les Américains dressent le moindre obstacle dans l’exécution de leurs engagements, nous ferons de même ».

De son côté, l’agence iranienne « Tasnim », citant une source proche de la délégation de négociation iranienne, a rapporté que « le texte en persan du protocole d’accord a également été signé par l’Iran et les États-Unis en tant que document officiel ».

Plus tôt mercredi, l’agence iranienne « IRNA » avait publié le texte intégral du protocole d’accord entre la République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique.

Le protocole comprend 14 clauses, dont les plus marquantes sont l’arrêt des opérations militaires sur tous les fronts, y compris le Liban, et le lancement d’un processus de négociation pour un accord final d’ici 60 jours.

Lundi à l’aube, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif avait annoncé la conclusion d’un « accord de paix » entre les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran, après des négociations intensives.

Source : Médias