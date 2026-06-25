Baghaei : Les déclarations du secrétaire général de l’OTAN sont un aveu de complicité dans la guerre contre l’Iran

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, a estimé que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a fait preuve d’une « complicité active » dans la guerre menée par les États-Unis et « Israël » contre l’Iran, considérant que les déclarations du secrétaire général de l’Alliance, Mark Rutte, représentent « un aveu clair » de la participation de pays membres de l’Alliance à l’opération militaire.

Les déclarations de Baghaei sont intervenues en commentaire des propos tenus par le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, à la chaîne Fox News concernant l’utilisation de bases américaines en Europe pendant la guerre.

Rutte a fait état du décollage de centaines d’avions américains depuis des bases en Italie, ainsi que de la réduction du nombre de vols commerciaux à l’aéroport de Bucarest pour faire de la place aux avions ravitailleurs, confirmant qu’entre 4 000 et 5 000 avions américains ont décollé de bases européennes durant les opérations militaires.

L’Iran exige des clarifications européennes

Dans un message publié sur la plateforme X, Baghaei a déclaré que les propos de Rutte constituent « un aveu flagrant de la complicité active de l’OTAN dans une guerre d’agression illégale menée contre un État souverain, membre des Nations Unies ».

Il a ajouté que Rutte « a explicitement désigné l’Italie et la Roumanie comme ayant participé à l’agression contre l’Iran », appelant ces deux pays ainsi que les autres États européens ayant fourni un soutien à l’agression américano-israélienne à clarifier les raisons de ce soutien devant leurs peuples et la communauté internationale.

L’Italie nie toute participation aux combats : les déclarations de Rutte sont totalement trompeuses

De son côté, le ministère italien de la Défense a démenti les propos de Rutte, affirmant que Rome n’a pas autorisé les États-Unis à utiliser ses bases pour des missions de combat, « l’approbation s’étant limitée aux vols techniques et logistiques », et a qualifié les déclarations du secrétaire général de l’Alliance de « totalement trompeuses ».

Source : Médias