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    Bloomberg : Les marchés pétroliers connaissent un excédent inattendu suite à l’augmentation des expéditions via le détroit d’Ormuz après l’accord entre les États-Unis et l’Iran.

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      Radiodiffuseur public, citant un responsable de la sécurité sioniste : L’armée israélienne ne s’est pas retirée du Sud-Liban et n’a pas encore pris de décision à ce sujet.

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      Médias israéliens: Il n’y a aucune confirmation israélienne jusqu’à présent concernant un retrait de certaines positions au Sud-Liban.

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      Reuters, citant un responsable du Département d’État américain : « Israël » s’est retiré d’une partie d’une zone tampon qu’il avait établie au Sud-Liban

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