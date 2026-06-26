L’entente irano-américaine : 5 pièges sur la voie de l’exécution

Par Mohammad Khawajoui

Bien que la signature du protocole d’accord entre l’Iran et les États-Unis soit considérée comme un exploit diplomatique remarquable, l’expérience historique, et particulièrement l’issue de l’accord nucléaire de 2015, a prouvé sans l’ombre d’un doute que le chemin escarpé ne commence pas au moment de la signature, mais lors de l’exécution.

Aujourd’hui, une semaine seulement après la conclusion du protocole, des divergences profondes commencent à faire surface concernant l’interprétation de ses clauses et ses mécanismes d’application, ce qui place cet exploit fragile face à des défis existentiels.

Alors que chacune des deux parties — en particulier les États-Unis — semble jeter tout son poids pour imposer son récit et son interprétation comme « version de référence », tentant d’entraîner le cours des négociations vers ce qui sert son agenda, il apparaît que les différends tournent autour de cinq axes principaux, chacun étant désormais susceptible de devenir un piège sur la voie de l’obtention de l’accord final.

Détroit d’Ormuz

La première divergence, et probablement la plus sensible, réside dans le mécanisme de gestion du détroit d’Ormuz, après que ce passage stratégique, qui représente une artère vitale pour l’économie mondiale et le centre de gravité de la guerre, s’est transformé en un champ de bataille sur les interprétations.

En effet, l’Iran, s’appuyant sur le principe de sa souveraineté sur le détroit, tient à confirmer son intention d’imposer des « frais de services maritimes » sur les navires de passage après l’expiration d’une période de grâce allant jusqu’à 60 jours, les revenus générés par ces frais devant être alloués au financement du développement économique.

De même, Téhéran, qui considère ce dossier comme lié au cœur de la souveraineté nationale iranienne et au statut stratégique du pays dans la région, affirme qu’il ne renoncera pas à son contrôle sur « Ormuz », et que les aiguilles du temps dans le détroit ne retourneront pas à ce qu’elles étaient avant la guerre ; elle cherche, en coordination avec Mascate, à ancrer un nouveau « système de passage » là-bas.

Cette orientation s’est manifestée clairement lors de la visite du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, au Sultanat d’Oman, où les deux parties ont annoncé la formation d’un « comité conjoint » pour formuler de nouveaux arrangements à « Ormuz ».

En contrepartie, les États-Unis s’accrochent à l’exigence d’un passage gratuit dans le détroit à long terme, insistant sur l’obligation de revenir à la situation d’« avant-guerre ».

Nucléaire iranien

Quant au deuxième point de divergence, et probablement le plus complexe, il est lié au dossier nucléaire iranien, et plus précisément aux inspections menées par l’« Agence internationale de l’énergie atomique » (AIEA) dans les installations nucléaires.

Depuis le bombardement de ces dernières lors de la guerre de juin 2025, l’Iran a interdit aux inspecteurs de l’Agence d’accéder à ses sites ; bien que le récent protocole d’accord ait ouvert la porte aux négociations concernant l’enrichissement de l’uranium et les stocks d’uranium enrichi, les responsables iraniens ont tranché le débat en affirmant qu’il n’y a aucun plan pour autoriser les inspecteurs à entrer dans les installations qui ont été endommagées pendant la guerre, considérant que cette question ne peut être posée que dans le cadre de l’accord final, et après la levée totale des sanctions.

Le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes est même allé jusqu’à qualifier les allégations américaines concernant les engagements nucléaires de Téhéran de « extrêmement préjudiciables ».

De leur côté, les États-Unis persistent à prétendre, par la voix de leur président Donald Trump, que l’Iran a accepté le retour des inspecteurs, exprimant leur confiance « à 100% » que les inspections auront lieu, et menaçant d’un effondrement immédiat des négociations si cela s’avérait impossible.

Pour sa part, bien qu’il reconnaisse l’existence d’une « guerre des mots » autour de ce dossier, le directeur général de l’« Agence internationale », Rafael Grossi, a affirmé que les inspections « auront lieu inévitablement » ; mais le nœud réside dans le calendrier : alors que Téhéran voit le renouvellement de ces opérations comme le résultat de l’accord final, Washington insiste pour le considérer comme un préliminaire et une condition préalable au règlement complet.

Dégel des fonds iraniens bloqués

En passant à la troisième divergence, qui touche à son tour à une question « souveraine » pour la République islamique, elle porte sur le calendrier du dégel des fonds iraniens bloqués, ses mécanismes et les domaines de dépense de ces fonds, dont l’Iran a un besoin urgent afin de relancer son économie épuisée, et fait ainsi pression pour la libération immédiate d’une partie d’entre eux.

Dans ce cadre, des sources iraniennes ont rapporté le dégel de 12 milliards de dollars, en deux tranches (6 milliards chacune), par médiation qatarie, soulignant en même temps que Téhéran est le seul décideur final sur la manière d’employer les fonds libérés, et qu’elle ne se soumettra à aucune restriction liée à ces ressources.

En contrepartie, Washington insiste pour que la libération soit progressive et assortie de conditions ; Trump a déclaré que « l’Iran ne recevra pas un seul centime à moins d’exécuter ses engagements », et que les fonds libérés seront placés dans un « compte de dépôt » sous la supervision des États-Unis, les domaines de dépenses devant se limiter exclusivement à l’achat de produits agricoles et médicaux américains.

Cependant, cette proposition a été accueillie par une réaction iranienne furieuse, les médias à Téhéran qualifiant les déclarations américaines de « violation flagrante » des clauses du protocole d’accord, et le président du Parlement, Mohammad Baqer Ghalibaf, affirmant que les États-Unis n’exportent que du soja et des mensonges.

Fin permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris le Liban

Le quatrième axe de divergence concerne la première clause du protocole d’accord, qui stipule « une fin immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris le Liban ».

Dans ce cadre, l’Iran insiste sur le fait que l’accord initial pour mettre fin à la guerre est conditionné par un retrait d’Israël du Liban, tout en poursuivant ses opérations sur le terrain dans le Sud et en annonçant explicitement son refus de s’en retirer.

Alors que la persistance de ce fossé met l’accord à la merci du vent, les déclarations enflammées et menaçantes de Trump contre l’Iran ont aggravé le climat de méfiance, mis en évidence par le retour des responsables iraniens à la confirmation de leur suspicion chronique envers les États-Unis, considérant que ces déclarations contredisent la première clause du protocole, qui oblige les deux parties à s’abstenir même de menacer d’utiliser la force l’une contre l’autre.

Missiles iraniens

Concernant la cinquième et dernière divergence, elle est centrée sur la mise du dossier des missiles iraniens sur la table des négociations ; bien que ce dossier n’ait pas été soulevé directement par la partie américaine, le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a suscité une controverse par des déclarations dans lesquelles il a prétendu que les négociations futures incluraient le programme de missiles balistiques de l’Iran.

Cette allégation a été accueillie par une réaction iranienne ferme et immédiate, les médias officiels iraniens qualifiant les déclarations de Sharif de « totalement erronées » et de « suspectes », affirmant que le dossier des missiles n’a jamais été, et ne sera jamais, inscrit à l’ordre du jour des négociations.

Bien que la tension diplomatique ait semblé s’apaiser partiellement avec l’annonce par le Pakistan de son soutien au droit de l’Iran de posséder des missiles balistiques lors de la récente visite du président iranien, Masoud Pezeshkian, à Islamabad, elle a révélé le fait que toute tentative d’introduire de nouvelles questions ou des sujets non liés aux négociations est de nature à se transformer rapidement en une crise nouvelle, et à balayer ce qui reste d’une confiance fragile entre les deux parties.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar