lundi, 29/06/2026
Beyrouth 20:34
ع
En
Fr
Es
Articles
Spécial notre site
Médias arabes
Médias internationaux
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles du Martyr Suprême
plus
Recherche
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles de résistance
Paroles du Martyr Suprême
Más
vídeos
Ar
En
Fr
Es
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Al-Manar
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Sites et Services
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
WhatsApp
Channel
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Contactez-nous
Sites
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Syrie : Damas condamne les incursions menées par l’armée israélienne dans les gouvernorats de Quneitra et de Deraa, dans le sud du pays, ainsi que les bombardements d’artillerie et les vols d’avions qui les accompagnent.
29-06-2026 18:14 PM
En Lien
Le représentant de la Chine à l’ONU appelle Israël à cesser immédiatement le feu à Gaza, à mettre fin à la colonisation et aux violences des colons, et à faciliter le travail de l’UNRWA.
19:54
Syrie : Damas condamne les incursions menées par l’armée israélienne dans les gouvernorats de Quneitra et de Deraa, dans le sud du pays, ainsi que les bombardements d’artillerie et les vols d’avions qui les accompagnent.
18:14
Bande de Gaza : 1. 045 martyrs et 3. 380 blessés dans les 3. 465 violations israéliennes de l’accord de cessez-le-feu. (Bureau des médias)
18:13