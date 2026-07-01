L’armée israélienne restera « indéfiniment » au Liban, en Syrie et à Gaza, réaffirme Katz. Agressions continues contre le Liban

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que l’armée israélienne resterait « indéfiniment » dans ce qu’elle qualifie de « zones de sécurité » établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.

« Les Forces de défense israéliennes (armée, NDLR) resteront dans les zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée afin de protéger nos habitants et nos communautés contre les éléments jihadistes », a-t-il dit dans un discours prononcé lors d’une cérémonie militaire.

Cette déclaration contredit le Mémorandum d’entente conclu entre l’Iran et les Etats-Unis mi-juin destiné à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts y compris au Liban.

Par ailleurs, un accord-cadre a été signé vendredi aux Etats-Unis pour une « paix durable » entre le Liban et Israël. Cet accord-cadre qui a été rejetée par une bonne partie des formations politiques et religieuses libanaises prévoit notamment qu’Israël continue d’occuper le sud du Liban, jusqu’à ce que le Hezbollah rende les armes – ce qu’il refuse de faire.

Sur le terrain, l’armée ennemie continuent de prendre des mesures dans les zones occupées au sud du Liban, arguant vouloir protéger ses forces contre des « événements difficiles » auxquels elles sont exposées quotidiennement, et ce dans le contexte de la restriction de la liberté de mouvement des forces de la FINUL.

Selon le correspondant d’al-Manar, elles ont installé un poste de contrôle à leur position sur la route d’Iskenderun, et un autre près de l’hôtel « Rêve de la Mer » à Naqoura, dans le secteur occidental.

Il a aussi rendu compte de plusieurs agressions, à savoir le dynamitage d’une maison à Beit Yahoune, une bombe larguée sur Hadatha et une autre sur Aïta al-Jabal, des tirs de feu en direction d’une voiture qui se dirigeait vers Ebel al-Saqi.

Il a rapporté qu’un raid a frappé une maison dans la ville de Nabatiyeh, assurant qu’elle n’abrite aucune infrastructure du Hezbollah.

Selon le correspondant d’al-Manar, ces agressions israéliennes sont perpétrées avec l’approbation des autorités libanaises qui sont « complices de l’ennemi ».

Source : Médias