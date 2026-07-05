Prière funéraire du guide martyr l’ayatollah Khamenei-Vidéos

Des millions de personnes en deuil ont accompli la prière funéraire du guide martyr l’ayatollah Sayyed Ali Khamenei, ainsi que pour les membres de sa famille dans le mousalla (salle de prière) du mausolée de l’imam Khomeiny à Téhéran.

La cérémonie solennelle s’est déroulée ce dimanche matin en présence des chefs des trois pouvoirs de l’État et d’un grand nombre de responsables officiels et militaires.

Arrivés quelques minutes avant le début de la cérémonie, les trois fils du guide martyr étaient également présents: Massoud, Mostafa et Meysam, selon des images de la télévision d’Etat.

La prière a été dirigée par l’autorité religieuse, l’ayatollah Jafar Subhani, dans une atmosphère de tristesse et de loyauté.





L’hymne national a été joué et une cérémonie d’honneurs militaires a été organisée pour la dépouille du guide martyr, quelques minutes avant la prière funéraire.

Portant des bannières et des pancartes rouges, les participants en deuil ont lancé des slogans réclamant vengeance pour le sang du guide martyr tué le 28 février dans un raid américano-israélien qui a déclenché 40 jours de guerre contre l’Iran.

Dans le métro, des slogans réclamant vengeance

Il « était un père pour nous tous. Avec sa disparition, nous nous retrouvons tous orphelins. Notre chagrin est immense », a dit Mohammad Mirsalehi, un religieux chiite de 38 ans.

Dimanche et lundi ont été déclarés jours fériés dans tout le pays pour permettre aux Iraniens de venir. Les autorités affirment attendre au total entre 15 et 20 millions de personnes rien qu’à Téhéran.

Samedi, des millions d’Iraniens étaient au rendez-vous du premier jour d’adieu de la cérémonie des funérailles.

Selon la télévision iranienne d’Etat, 290 personnalités officielles de 87 pays ont participé à la cérémonie d’adieu. L’agence iranienne Tasnim News a rapporté que les Etats-Unis ont exercé des pressions sur les pays alliés pour le dissuader de participer à cette célébration.

Ces funérailles se veulent une démonstration de cohésion, de force et d’unité entre le peuple et le pouvoir, après les tentatives américaines et israéliennes de renverser le pouvoir via une insurrection interne le mois de janvier dernier.

Source : Médias