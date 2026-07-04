Les USA ont exercé des pressions pour empêcher certains pays de participer aux funérailles du guide martyr Khamenei

L’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté vendredi que les Etats-Unis ont mené ces derniers jours une campagne de pressions pour dissuader certains pays de participer aux funérailles du guide suprême martyr le grand ayatollah Ali Khamenei.

Selon une source de haut rang, citant des diplomates arabes, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a demandé à toutes les ambassades et missions américaines d’user de tous les moyens pour persuader les responsables conviés de ne pas participer aux cérémonies funéraires, précisant qu’il a entrepris des contacts directs avec ses homologues dans au moins cinq pays arabes.

Des ambassadeurs américains ont menacé plusieurs pays africains de leur couper l’aide américaine s’ils participent aux cérémonies funéraires, indique l’agence Tasnim selon laquelle 13 pays, dont trois d’Europe de l’Est, cinq pays d’Afrique, deux du Golfe et deux d’Asie de l’Est, se sont retirés des cérémonies funéraires en raison des pressions américaines.

L’agence a indiqué que certains pays qui se sont retirés de la participation ont tenté de présenter des excuses et des justifications par l’intermédiaire de leurs diplomates.

Le cortège funèbre de l’ayatollah Ali Khamenei, qui s’est élevé en martyr, a débuté vendredi 3 juillet.

Après Téhéran, sa dépouille devrait être transportée dans la ville sainte de Qom, puis les deux villes saintes irakiennes d’al-Najaf et Karbala, avant d’être emmené vers sa destination finale, sa ville natale, la ville de sainte de Machhad où elle devrait être enterrée dans le mausolée de l’imam Réda (p) le 9 juillet.

Des délégations présidentielles et parlementaires du monde entier, ainsi que des responsables de l’Axe de la résistance sont arrivées à Téhéran.

Les trois plus importantes délégations sont celles du Liban, de l’Irak et du Pakistan, constatent des correspondants sur place. En plus des délégations officielles, des délégations de religieux et de représentants de partis étaient également présents.

En plus de la délégation du Hezbollah, le mouvement Amal a lui aussi dépêché une délégation, ainsi que plusieurs partis politiques.

Les médias iraniens ont rapporté les images de responsables officiels venus des pays suivants : Kirghizistan, Ouzbékistan, Nicaragua, Afghanistan, Egypte, Burkina Faso, Géorgie, Turquie, Bengladesh, Sultanat d’Oman, Arabie saoudite, …

La délégation égyptienne présidée par Essam Eddine Ahmed Mohamed Farid, président du Sénat.

Karamoko Jean-Marie Traoré, le ministre des Affaires Etrangères du Burkina Faso.

Valdrack Jaentschke, le ministre des Affaires étrangères de la République du Nicaragua

Le guide martyr été tué pendant qu’il exerçait ses fonctions, à la suite d’une agression américano-israélienne survenue aux premières heures du samedi 28 février.

Source : Divers