Iran: Une foule immense rassemblée lors des adieux officiels au guide martyr à Téhéran

« Dis : « Je ne vous exhorte qu’à une seule chose : que pour Allah, vous vous leviez, par deux ou isolément » » (Saba : 46)

Ce noble verset est arboré au sommet de la tribune de la cérémonie d’adieu du peuple iranien au Grand Ayatollah Martyr Sayed Ali Khamenei, à la Mosquée Imam Khomeiny à Téhéran.

La cérémonie d’adieu au Guide martyr de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a débuté à la Grande Mosquée (Mossala) Imam Khomeiny de Téhéran, rassemblant des foules immenses de personnes en deuil dans une démonstration historique d’unité nationale.

L’événement, qui a commencé aux premières heures de samedi, a transformé la Mossalla en une mer de douleur et de dévotion, alors que des millions de personnes se rassemblent pour un dernier adieu au Guide martyr.

Millions of Iranians are heading to Tehran’s Grand Mosalla to bid a final farewell to their martyred Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.



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Selon le quartier général de commémoration de l’ascension du Guide martyr, la cérémonie d’adieu se poursuivra jusqu’à dimanche à la Grande Mosquée Imam Khomeiny. Le cortège funéraire principal à Téhéran est prévu pour lundi.

Des cérémonies funéraires auront également lieu à Qom mardi, puis à Mashhad jeudi, où le Guide sera inhumé au sanctuaire de l’Imam Reza.

Des cérémonies spéciales d’adieu et de funérailles pour le Guide martyr se dérouleront également en Irak dans les villes saintes de Najaf et de Kerbala mercredi, selon les organisateurs.

Vendredi, des hommages officiels ont été rendus à Téhéran par des chefs d’État, des dignitaires de divers pays et des chefs religieux du monde entier.

La participation publique massive a été décrite à la fois comme un ultime adieu au Guide martyr et comme un renouvellement d’allégeance aux idéaux de la Révolution islamique, de l’Islam et des martyrs, symbolisant l’engagement de la nation envers la dignité, l’indépendance et la résistance.

L’Ayatollah Khamenei est tombé en martyr suite au déclenchement de la dernière vague d’agression américano-israélienne non provoquée contre l’Iran, le 28 février.

Cette agression, qui a également coûté la vie à de hauts responsables et à d’innombrables civils ordinaires, a poussé l’Iran à riposter en menant au moins 100 frappes de représailles décisives et réussies contre des cibles américaines et israéliennes sensibles et stratégiques. Ces représailles ont conduit les États-Unis à annoncer un cessez-le-feu unilatéral le 7 avril.

Source : Médias