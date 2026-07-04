Araghchi : Le commandant martyr était l’une de ces figures historiques qui ont immortalisé la grandeur de la résilience d’une nation, et dont l’impact a transcendé son époque pour ouvrir les horizons de l’avenir.

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      Araghchi : L’héritage laissé par le guide martyr en politique étrangère repose avant tout sur le principe d’indépendance, qui se traduit par une présence active, influente et souveraine au sein du système international

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