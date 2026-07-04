Medvedev : Nous partageons le deuil du peuple iranien suite au martyre de l’ayatollah Khamenei et Téhéran triomphera de Washington

Le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a pris part à la cérémonie d’adieu à l’ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei à Téhéran.

Dmitri Medvedev, a affirmé vendredi que la Russie partageait le deuil du peuple iranien suite au martyre du Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, déclarant que « cette perte a uni les Iraniens face aux pressions extérieures ».

Medvedev a déclaré que le deuil causé par le martyre de l’ayatollah Ali Khamenei avait renforcé l’unité du peuple iranien, qui n’a pas cédé aux pressions exercées par les États-Unis et d’autres pays, soulignant que le peuple iranien l’emporterait dans sa lutte contre les États-Unis.

Medvedev a ajouté avoir rencontré le président iranien Massoud Pezeshkian à Téhéran, au cours duquel ils ont abordé plusieurs questions d’intérêt commun.

Les funérailles de l’ayatollah Ali Khamenei, tombé en martyr, ont débuté le vendredi 3 juillet. Les cérémonies se poursuivront pendant plusieurs jours dans différentes villes d’Iran et d’Irak.

Des délégations présidentielles et parlementaires du monde entier, ainsi que des dirigeants du front de la résistance, continuent d’arriver à Téhéran, la capitale iranienne, pour participer aux funérailles et aux hommages rendus à l’ayatollah Khamenei. Des représentants d’une centaine de pays sont attendus.

Il convient de rappeler que le Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a été tué dans son bureau à la « Maison du Leadership » alors qu’il exerçait ses fonctions, à la suite d’une attaque américano-israélienne survenue aux premières heures du samedi 28 février.

Source : Médias