Médias israéliens: Pour la première fois, un pays arabe valide une occupation israélienne de ses terres

Alors que le pouvoir continue de défendre « l’accord-cadre » conclu avec l’ennemi israélien, prétendant qu’il ne contredit pas les droits et les constantes libanaises et qu’il ne cèdera pas un seul pouce du territoire du Liban, l’ennemi se félicite de ce qu’il qualifie de « réussite exceptionnelle ».

Chaim Golovenchitz a déclaré dans le journal israélien Yedioth Ahronoth que « l’accord de principe signé entre ‘Israël’ et le Liban représente une réussite politique israélienne exceptionnelle ». Il a estimé que « pour la première fois, un pays arabe a validé l’occupation israélienne de ses terres sans limite de temps, et a tout conditionné à la réussite de l’armée libanaise à désarmer le Hezbollah ».

Discussions sur les « zones expérimentales »

D’autre part, la Chaîne israélienne 15 a rapporté que « les discussions américaines se poursuivent afin de lancer les zones d’expérimentation au Liban dans les plus brefs délais, dans le cadre desquelles l’armée libanaise entrera dans des secteurs du sud du Liban et commencera à désarmer le Hezbollah ».

Selon la chaîne, de hauts responsables américains ont déclaré, après des discussions menées ces derniers jours avec le président de la République Joseph Aoun et le commandant de l’armée Rodolph Haykal, que les Libanais sont engagés vis-à-vis de l’accord.

Peu après la visite du commandant du Commandement central américain à Tel-Aviv, le chef du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, le général américain Joseph Clearfield, a rencontré jeudi le chef d’état-major Eyal Zamir, dans le cadre des discussions sur la coordination au Liban et la mise en œuvre de l’accord signé.

Le message du chef d’état-major était qu’ « il s’agit d’un moment historique du point de vue de la faiblesse du Hezbollah, et qu’il existe une fenêtre d’opportunité, dont il n’est pas certain qu’elle se répète, pour le gouvernement libanais et l’armée libanaise afin de tenir tête à l’organisation ».

Le chef d’état-major a également déclaré qu’ « Israël aiderait à la mise en œuvre du règlement, mais que du côté de l’armée israélienne, il n’y aurait aucun compromis concernant tout ce qui a trait au fait d’empêcher le Hezbollah de reconstituer ses forces », selon les allégations de la chaîne israélienne.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar