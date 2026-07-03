Des soldats israéliens blessés lors d’un affrontement armé à Bint Jbeil

Un soldat israélien a été grièvement blessé, tandis que deux autres l’ont été légèrement, lors d’un affrontement armé survenu hier soir, jeudi, dans la ville de Bint Jbeil, c’est ce qu’a annoncé, ce vendredi, l’armée de l’ennemi israélien.

La radio de l’armée d’occupation israélienne a rapporté que l’incident s’est produit lorsqu’une force de la brigade de réserve 679 a essuyé des tirs alors qu’elle pénétrait dans l’un des bâtiments de la ville.

Elle a ajouté qu’un homme armé a ouvert le feu en direction de trois soldats, blessant grièvement l’un d’eux, tandis que les deux autres ont été légèrement blessés.

À la suite de l’affrontement, l’armée de l’air israélienne a mené un raid sur le bâtiment, alors que les forces ont entamé des opérations de ratissage aux abords du site à la recherche de l’homme armé.

Violations continues

D’autre part, l’ennemi a poursuivi ses violations au Liban-Sud, où un drone ennemi a ciblé, durant la nuit, un véhicule dans la localité de Siddiqine, dans le caza de Tyr, suivi d’un second raid, ce qui a fait deux blessés, selon l’Agence Nationale d’Information.

L’aviation ennemie a mené un raid dans la vallée située entre Braachit et Chaqra, dans le caza de Bint Jbeil. Une détonation a également été entendue dans la zone de Braachit – Beit Yahoun.

De même, l’armée de l’ennemi a procédé à une importante opération de dynamitage aux abords des localité de Kounine et de Tireh, dans le caza de Bint Jbeil.

Source : Médias