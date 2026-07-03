Médias israéliens : Incident de sécurité au Sud-Liban, des morts parmi les soldats israéliens

Les médias israéliens ont rapporté des échanges de tirs au Sud-Liban. La plateforme d’information israélienne Hadashot Online a indiqué que « l’incident connait des développements rapides ».

Le journal Hadashot L’Otzma Zeitung a qualifié les événements du Sud-Liban d’« incident censuré par l’armée », sans fournir davantage de détails.

Les médias israéliens ont également fait état de « plusieurs victimes parmi les soldats israéliens lors de cet incident ». L’armée d;occupation israélienne n’a pas encore publié de déclaration officielle concernant la nature de l’incident ni le nombre de morts.

Par ailleurs, le Hezbollah, a annoncé lundi matin que l’armée d’occupation israélienne poursuit ses violations du cessez-le-feu, réaffirmant que les actions de l’ennemi constituaient une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu auquel la résistance avait jusqu’alors adhéré.

L’armée d’occupation israélienne poursuit ses attaques dans le sud du Liban, en violation de l’accord de cessez-le-feu et des termes du mémorandum d’entente d’Islamabad signé par les parties iranienne et américaine, qui stipulait dans sa première clause la cessation des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban.

Source : Médias