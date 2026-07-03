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    Le commandant de l’armée, le général le général d’armée Rodolph Haykal, arrivé à Aïn el-Tiné pour rencontrer le président de la Chambre des députés, Nabih Berri

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      Ministre par intérim de la Défense iranien, le général de brigade Majid Ibn al-Rida : « Si nous constatons une violation des engagements au cours des négociations, nous répondrons sur le terrain. »

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      Commandant en chef de l’armée iranienne : « Les forces armées déclarent, avec une détermination et une volonté encore plus fermes, que le sang de l’Imam martyr et des martyrs ne sera pas versé en vain jusqu’à ce que justice soit faite

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      Correspondant d’Al-Manar : Un enfant est tombé en martyr et un autre a été blessé par une bombe larguée d’un drone israélien, près du carrefour d’Al-Choujaïya à l’est de Gaza

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