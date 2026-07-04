Yahya Saree: nous avons ciblé des avions de combat saoudiens qui ont violé notre espace aérien et les avons forcés à le quitter

Le général de brigade Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé vendredi que « des avions de combat saoudiens avaient violé l’espace aérien yéménite afin d’empêcher un avion civil iranien d’atterrir à l’aéroport de Sanaa ».

Le général Saree a expliqué que « l’avion iranien transportait plus de 200 citoyens yéménites, dont des personnes bloquées, des blessés et des malades ». Il a confirmé que « les forces armées yéménites avaient ciblé l’appareil saoudien avec plusieurs missiles sol-air, le contraignant à quitter l’espace aérien yéménite ».

Le général Saree a souligné que « les forces armées yéménites, dans toutes leurs formations, étaient pleinement préparées à mettre en œuvre toute option décidée par le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdul-Malik al-Houthi ». Il a insisté sur le fait que « nous sommes prêts à exécuter les directives visant à briser le blocus saoudo-américain imposé à notre peuple et à expulser les occupants ».

Saree a appelé le peuple yéménite à poursuivre la mobilisation générale et à renforcer son niveau de préparation au combat, en réponse à l’appel de Sayyed al-Houthi, affirmant sa détermination à faire face à toute évolution de la situation sur le terrain.

L’Iran brise le blocus de la coalition saoudienne imposée à Sanaa depuis des années: Un avion civil iranien transportant plus de 200 citoyens yéménites atterrit.

Blocage de l’espace aérien yéménite : Il convient de rappeler que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite a imposé un blocus de l’espace aérien yéménite le 9 août 2016, entraînant la fermeture complète de l’aéroport de Sanaa aux vols commerciaux.

Ce blocus empêchait le transport de marchandises, de médicaments et d’autres fournitures via l’aéroport, causant des pertes économiques et humaines et aggravant la situation humanitaire au Yémen.

Bien que des vols limités vers certaines destinations aient repris ultérieurement, l’aéroport a ensuite subi plusieurs fermetures et attaques, dont certaines ont détruit une grande partie de ses infrastructures.

Il est important de noter que l’aéroport de Sanaa est la principale voie de communication du Yémen, desservant environ 80 % de la population yéménite, soit près de 20 millions de personnes.

Parallèlement, la délégation officielle de la République du Yémen est arrivée à Téhéran pour assister aux funérailles du Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei ( P). La délégation avait décollé de l’aéroport international de Sanaa ce matin à bord du même avion iranien.

Source : Médias