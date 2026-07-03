vendredi, 03/07/2026
Beyrouth 14:33
ع
En
Fr
Es
Articles
Spécial notre site
Médias arabes
Médias internationaux
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles du Martyr Suprême
plus
Recherche
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles de résistance
Paroles du Martyr Suprême
Más
vídeos
Ar
En
Fr
Es
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Al-Manar
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Sites et Services
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
WhatsApp
Channel
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Contactez-nous
Sites
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Commandant en chef de l’armée iranienne : « Les forces armées déclarent, avec une détermination et une volonté encore plus fermes, que le sang de l’Imam martyr et des martyrs ne sera pas versé en vain jusqu’à ce que justice soit faite
03-07-2026 13:49 PM
En Lien
Ministre par intérim de la Défense iranien, le général de brigade Majid Ibn al-Rida : « Si nous constatons une violation des engagements au cours des négociations, nous répondrons sur le terrain. »
13:49
Commandant en chef de l’armée iranienne : « Les forces armées déclarent, avec une détermination et une volonté encore plus fermes, que le sang de l’Imam martyr et des martyrs ne sera pas versé en vain jusqu’à ce que justice soit faite
13:49
Correspondant d’Al-Manar : Un enfant est tombé en martyr et un autre a été blessé par une bombe larguée d’un drone israélien, près du carrefour d’Al-Choujaïya à l’est de Gaza
12:36