Général de brigade Wahidi : Le sang du martyr Khamenei sera un tournant décisif dans nos victoires

Le général de brigade iranien Ahmad Wahidi, commandant des Gardiens de la Révolution islamique a affirmé que « le sang du guide martyr, l’ayatollah Ali Khamenei, sera un nouveau tournant décisif dans les victoires de l’Iran ».

Le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique, Ahmad Vahidi, est apparu devant le cercueil de Khamenei, une rare apparition publique depuis sa nomination comme successeur de Mohammad Pakpour le premier jour de la dernière guerre.

Le général de brigade Wahidi a déclaré à la télévision iranienne : « Ils ne verront pas la reddition de notre peuple, et nous nous relèverons jour après jour grâce au sang pur du martyr. »

Il a ajouté : « Notre martyr vit en chacun de nous, et dans notre Iran bien-aimé », et a poursuivi : « Nous ne serons jamais séparés de notre martyr ; il aura toujours une place dans nos cœurs et nos âmes. »

Il convient de noter que la dépouille du Guide de la Révolution islamique d’Iran, le martyr ayatollah Ali Khamenei, est arrivée aujourd’hui à la Grande Salle de prière de l’Imam Khomeini à Téhéran, en vue des funérailles officielles et publiques qui débuteront samedi et se poursuivront pendant six jours consécutifs.