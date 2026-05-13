Ministère iranien des Affaires étrangères : Les allégations koweïtiennes contre Téhéran sont sans fondement et nous exigeons la libération des détenus

Le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté les allégations formulées dans les communiqués des ministères koweïtiens des Affaires étrangères et de l’Intérieur concernant la planification présumée d’actes hostiles par l’Iran, les qualifiant de « sans fondement et inacceptables ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné ce qu’il a décrit comme une « action inappropriée » du gouvernement koweïtien, l’accusant d’« instrumentalisation politique et propagandiste » du cas des quatre employés iraniens.

Le ministère a souligné que « les quatre employés iraniens effectuaient leurs fonctions dans le cadre d’une patrouille maritime de routine », expliquant « qu’ils étaient entrés dans les eaux territoriales koweïtiennes en raison d’un dysfonctionnement du système de navigation ».

Téhéran a réaffirmé sa politique de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les pays de la région, y compris le Koweït, et a appelé les autorités koweïtiennes à éviter les « déclarations hâtives et les allégations infondées » et à traiter cette affaire par les voies officielles.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a également insisté sur la nécessité de garantir à l’ambassade d’Iran au Koweït l’accès aux ressortissants iraniens détenus et a exigé leur libération immédiate.

Plus tôt dans la journée, le colonel Saud Abdul Aziz Al-Atwan, porte-parole du ministère koweïtien de la Défense, a prétendu que « les forces armées koweïtiennes avaient déjoué une tentative d’infiltration maritime dans les eaux territoriales koweïtiennes et appréhendé quatre infiltrés qui, selon lui, étaient entrés illégalement par la mer, avant de les remettre aux autorités compétentes ».