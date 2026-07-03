Cérémonie d’adieu à l’Imam martyr Sayed Ali Khamenei

Dans une atmosphère de tristesse et de chagrin, la cérémonie d’adieu à la dépouille du leader de la Révolution islamique, l’Imam martyr Sayed Ali Khamenei, s’est déroulée à proximité du lieu où il est tombé en martyr, à Téhéran, en présence de milliers de familles de martyrs et de personnes endeuillées.

Au cours de cette cérémonie empreinte de tristesse, les récitants d’Ahl al-Bayt ont entonné des élégies à la mémoire de l’Imam Hussein (S), et des cérémonies spéciales de deuil ont également été organisées en hommage au leader martyr de la Révolution islamique. Rappelons que l’Ayatollah Khamenei est tombé en martyr suite à une frappe américano-israélienne le premier jour de la récente guerre d’agression contre l’Iran, le 28 février 2026.

Baghaei : Des délégations de près de 100 pays attendues aux funérailles du leader martyr

Entre-temps, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que « la cérémonie d’adieu et les funérailles du leader martyr de la Révolution islamique constituent un événement historique et d’une importance capitale, non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour les peuples de la région, les musulmans et tous les hommes libres du monde ».

Ismaïl Baghaei a poursuivi en précisant qu’« au total, des personnalités politiques, des chefs de gouvernement, des présidents de parlement, des ministres des Affaires étrangères ou des représentants spéciaux de gouvernements provenant d’environ 100 pays seront présents, en plus d’un grand nombre de personnalités et de délégations populaires ».

De son côté, le ministre iranien de la Culture et de l’Orientation islamique, Abbas Salehi, a révélé qu’ « environ 600 journalistes et représentants des médias étrangers, ainsi que des médias nationaux, couvriront les cérémonies afin que les différentes dimensions de cet événement soient communiquées à l’opinion publique mondiale ».

L’étendard sacré du sanctuaire de l’Imam Hussein (S) recouvre la dépouille du Grand Ayatollah Sayed Ali Khamenei.

Les funérailles, qui dureront plusieurs jours et devraient rassembler entre 15 et 20 millions de personnes, seront, selon les autorités, les plus grandes de l’histoire du pays. Elles débuteront samedi au Grand Mosalla de Téhéran.

Les cérémonies se poursuivront jusqu’à lundi avec un cortège funèbre sur un parcours de 10 kilomètres, suivi de rites dans la ville sainte de Qom le 7 juillet et en Irak le 8 juillet.

L’inhumation aura lieu le jeudi 9 juillet au sanctuaire du descendant du prohète Mohammad (S) l’Imam Ali al-Reda, dans la ville de Mashhad.

Il convient de noter que ces funérailles et l’inhumation avaient été initialement reportées pour des raisons de sécurité, en raison de la guerre israélo-américaine menée contre l’Iran.