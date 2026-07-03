Médias israéliens : « Israël » n’a pas remporté de victoire décisive et l’échec s’étend à tous les fronts.

La chaîne israélienne Channel 13 a reconnu « qu’Israël n’avait remporté aucune victoire décisive après 1 000 jours de combats sur divers front.

La chaîne a indiqué que l’Iran était sorti du conflit en position de force, ayant « acquis une certaine légitimité internationale et vu son économie amorcer une reprise ».

Elle a souligné que la guerre avait non seulement lourdement pesé sur Israël sur les plans humain, économique et psychologique, mais qu’elle avait également affaibli sa position régionale et internationale.

Channel 13 a ajouté que la gestion du conflit avec l’Iran avait nui à l’un des atouts stratégiques les plus vitaux d’Israël : sa relation avec les États-Unis.

Parallèlement, la chaîne israélienne Channel 12 a souligné que les responsables de cet échec avaient promis une « victoire absolue », alors qu’Israël connaît un « échec absolu » sur tous les fronts ouverts à ce jour, 1 000 jours après le 7 octobre 2023.

La chaîne a souligné qu’en Iran, le régime n’était pas tombé, le programme nucléaire n’avait pas été démantelé et la menace balistique persistait ; tandis qu’au Liban, Israël payait un lourd tribut.

Dans le même ordre d’idées, la chaîne israélienne Kan a estimé que l’échec amorcé à Gaza s’était étendu à tous les fronts : Liban, Syrie, Yémen, Cisjordanie et, bien sûr, Iran.

Depuis le début du conflit, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est critiqué pour ces échecs.

Dans ce contexte, le site israélien Zman Yisrael a reconnu qu’« aucun échec dans l’histoire d’Israël n’est comparable — en termes d’ampleur, et peut-être même de répercussions — à la « tempête parfaite » qui frappe actuellement la doctrine de sécurité prônée par Netanyahu depuis des années ».

Le site a relevé que « le soutien à Israël s’érode, que les bases de soutien traditionnelles aux États-Unis se détachent et que le projet sioniste s’isole de plus en plus sur la scène internationale ».

Le site a souligné que Netanyahu a « entraîné Israël dans un désastre stratégique ».

Source : Médias