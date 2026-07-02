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    Cérémonie d’adieu du guide suprême martyr Ali Khamenei : Les autorités attendent entre 15 et 20 millions de personnes rien que dans la capitale.

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      Cérémonie d’adieu du guide suprême martyr Ali Khamenei : Les autorités attendent entre 15 et 20 millions de personnes rien que dans la capitale.

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      Cérémonie d’adieu du guide suprême martyr Ali Khamenei : Sa dépouille sera exposée à partir de samedi à la Mosalla de Téhéran.

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