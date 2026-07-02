jeudi, 02/07/2026   
   Beyrouth 15:30
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Bloomberg : « Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent tombent sous la barre des 71 dollars le baril. »

      En Lien

      Une première, le ministre syrien des AE rencontre Berri à Beyrouth

      Une première, le ministre syrien des AE rencontre Berri à Beyrouth

      Bloomberg : « Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent tombent sous la barre des 71 dollars le baril. »

      Bloomberg : « Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent tombent sous la barre des 71 dollars le baril. »

      Porte-parole de l’armée iranienne : « Nous avons annoncé, dès le premier jour du cessez-le-feu et du début des négociations, que nous ne faisions pas confiance à l’ennemi. »

      Porte-parole de l’armée iranienne : « Nous avons annoncé, dès le premier jour du cessez-le-feu et du début des négociations, que nous ne faisions pas confiance à l’ennemi. »