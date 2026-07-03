Araghchi : L’ingérence étrangère et l’hégémonie américaine sont à l’origine de l’instabilité dans notre région

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré ce jeudi soir qu’« une paix durable dans notre région ne pourra être atteinte que si elle est inclusive pour tous et exempte de toute ingérence étrangère ».

Dans une publication sur le réseau social X, M. Araghchi a affirmé que « nos forces armées compétentes ont prouvé que les puissances étrangères sont incapables de se protéger elles-mêmes », posant la question suivante : « Le Commandement central américain a-t-il apporté la sécurité ou l’insécurité à notre région ? La réponse est claire. »

Dans le même ordre d’idées, le chef de la diplomatie iranienne a souligné que l’hégémonie américaine sur les décisions des États de la région constitue la cause première de l’instabilité, affirmant que la seule solution à la crise réside dans la réduction de cette ingérence américaine.

La position d’Araghchi fait suite aux avertissements précédemment lancés par le représentant permanent de l’Iran auprès des Nations unies, Amir Saeid Iravani. Ce dernier avait souligné que les États du Golfe devaient prendre conscience que la présence militaire américaine dans la région est synonyme de destruction plutôt que de sécurité, ajoutant — en réponse au représentant américain à l’ONU — que « les Américains sont sacrifiés pour le bien des Israéliens ».

Source : Médias