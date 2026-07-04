Araghchi : Le Leader martyr de la Révolution islamique aspirait à un Iran digne et fort

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a souligné que la caractéristique principale du Leader martyr de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, était sa quête incessante de la dignité pour l’Iran et son peuple.

Commentant l’héritage de l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei ce vendredi 3 juillet, le chef de la diplomatie iranienne a fait remarquer que cette recherche permanente de la dignité avait toujours été guidée par la sagesse et le bon sens.

« La caractéristique déterminante du Leader martyr de la Révolution islamique était sa quête inlassable de la dignité, guidée par la sagesse et le bon sens », a-t-il déclaré, ajoutant que l’Ayatollah Khamenei « a toujours souhaité voir l’Iran et le peuple iranien dignes, fiers, exaltés et résolus ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué que les partisans comme les opposants reconnaissaient l’importance primordiale que le Leader martyr accordait à cette dignité.

« L’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a défini les piliers de la politique étrangère iranienne »

Selon le diplomate iranien, conformément à cette vision, les trois principes de « dignité, sagesse et bon sens » sont devenus les principes directeurs de la politique étrangère de la République islamique d’Iran.

« Ces principes, sous l’égide du Leader [martyr], sont devenus la feuille de route de la diplomatie du pays. »

Ces remarques interviennent alors que la nation iranienne s’apprête à organiser de grandioses cérémonies d’adieu et de funérailles dans la capitale, Téhéran, les 4 et 5 juillet, en l’honneur de l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, tombé en martyr au premier jour de la guerre d’agression américano-israélienne non provoquée contre la République islamique d’Iran, le 28 février.

Cette agression, qui a également coûté la vie à de hauts responsables et à d’innombrables civils, a poussé l’Iran à riposter par au moins une centaine de frappes de représailles décisives et réussies contre des cibles américaines et israéliennes sensibles et stratégiques. Ces frappes de représailles iraniennes ont finalement contraint les États-Unis à annoncer un cessez-le-feu unilatéral le 7 avril.

Source : Avec PressTV