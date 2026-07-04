Médias israéliens: La participation de millions de personnes aux obsèques de l’Imam Khamenei est « un doigt dans l’œil des États-Unis »

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a affirmé que la participation de millions de personnes aux funérailles du Guide suprême iranien, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, constitue « une démonstration de force et un doigt dans l’œil des États-Unis, par laquelle l’Iran proclame que sa révolution n’a pas de limites ».

Le journal a mentionné que le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a démenti les informations rapportées par le New York Times, selon lesquelles ‘Israël’ aurait planifié l’assassinat des hauts négociateurs iraniens Abbas Araghchi et Mohammad Bagher Ghalibaf lors des négociations avec les États-Unis.

De son côté, le réseau CNN a cité l’ancien chef du bureau Iran au sein du renseignement militaire israélien, Danny Citrinowicz, disant que les Iraniens étudiaient des menaces aériennes et terrestres potentielles durant les funérailles, ajoutant que ces derniers ne voulaient prendre aucun risque et avaient donc verrouillé la sécurité de bout en bout.

Il a souligné que l’apparition de nombreux responsables, à l’instar du commandant des Gardiens de la révolution iranienne lors des funérailles, indique que les Iraniens ont confiance en leurs mesures de sécurité en dépit de leur conscience des risques.

Trump : Nous avons décidé de suspendre les négociations pour une semaine

Dans ce contexte, le président américain Donald Trump a déclaré que Washington avait décidé de suspendre les négociations avec Téhéran pour une durée d’une semaine afin de permettre la tenue des funérailles de Khamenei, qui ont officiellement débuté en Iran.

Il a indiqué que cette décision s’inscrivait dans le cadre de ce qu’il a qualifié de « délai » accordé par Washington à l’Iran, variant la formule ainsi : « Ils veulent désespérément un accord, nous leur avons accordé un congé d’une semaine pour organiser ses funérailles parce que nous sommes gentils ».

L’Iran annonce la fin de l’accueil des invités étrangers

En Iran, le directeur par intérim de la Société des aéroports iraniens a annoncé la fin des opérations d’arrivée et de départ des invités étrangers ayant participé aux cérémonies d’adieu au martyr Khamenei.