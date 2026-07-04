Obsèques du guide martyr : les Iraniens réclament « vengeance » aux cris « A mort l’Amérique » (Vidéos)

« Marg barg Amrica »…. A mort l’Amérique, à mort l’Amérique, peut-on entendre scander la foule immense d’Iraniens qui ont afflué à partir de 6h00 du matin, vers le Mossalla qui abrite le mausolée de l’imam Khomeiny , où est déposée la dépouille de leur guide suprême tué dans un raid américano-israélien le 28 février dernier.

« Nous ne sommes pas là pour un enterrement mais pour une vengeance », s’écrie un laudateur devant des fidèles en pleurs, rapporte l’AFP, selon laquelle les gens crient « vengeance ».

Certains arboraient une banderole sur laquelle est inscrit : « Kill Trump ».

Au côté du drapeau iranien, de nombreux agitent des drapeaux rouges avec l’inscription « Il faut venger les martyrs ». D’aucuns portaient le portrait du guide martyr, d’autres celui de son successeur sayyed Mojtaba Khamenei. On peut voir aussi les drapeaux jaunes du Hezbollah. Des chants religieux et patriotiques ajoutent de l’émotion, tandis que des fidèles se recueillent à même le sol.

« Je n’ai jamais eu la chance de voir le guide suprême de près et je le regrette. Aujourd’hui je suis venu pour lui dire un dernier adieu », déclare à l’AFP Javad Akbari, 43 ans, un employé dans l’alimentaire.

Les murs du site sont couverts de grands portraits de l’ayatollah Khamenei, à différentes périodes de sa vie, notamment lorsqu’il accompagnait des soldats sur le front lors de la dévastatrice guerre contre l’Irak (1980-1988).

« Nous avons promis au guide suprême de rester avec lui jusqu’au bout. Tout ce monde est là pour lui » car il « s’est sacrifié pour nous », dit Reza, un professeur d’université de 37 ans.

Les autorités iraniennes disent attendre entre 15 et 20 millions de participants rien qu’à Téhéran pour cet hommage national qui se déroule sur six jours avec une escale en Irak voisin.

Le média israélien Yediot Ahronoth rapporte que des millions de personnes participent aux funérailles qui constituent selon lui « une démonstration de force et un doigt dans l’œil des États-Unis, par laquelle l’Iran proclame que sa révolution n’a pas de limites ».

Lundi prochain, la dépouille du guide martyr traversera les rues de Téhéran pour un dernier adieu, avant que le cortège funèbre ne gagne le lendemain la ville sainte de Qom. Il fera par la suite une escale dans les deux villes saintes irakiennes Najaf et Karbala avant que le défunt ne soit ramené dans la ville sainte de Machhad où il sera inhumé le 9 juillet.

Source : Divers