mercredi, 08/07/2026   
   Beyrouth 18:52
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Le convoi du guide martyr ayatollah Ali Khamenei entreprend le chemin de la procession d’al-Arbaeen allant de Najaf à Karbala

      En Lien

      Irak : Trois millions de personnes ont participé aux obsèques du guide martyr l’ayatollah Ali Khamenei dans la ville sainte de Najaf. (Porte-parole du haut comité de supervision de la cérémonie)

      Irak : Trois millions de personnes ont participé aux obsèques du guide martyr l’ayatollah Ali Khamenei dans la ville sainte de Najaf. (Porte-parole du haut comité de supervision de la cérémonie)

      Donald Trump : S’il y avait un autre président que moi aux Etats-Unis, Israël aurait disparu de l’existence.

      Donald Trump : S’il y avait un autre président que moi aux Etats-Unis, Israël aurait disparu de l’existence.

      Texte officiel de l’annexe de sécurité de l’accord-cadre : la plus grande trahison de l’histoire du Liban

      Texte officiel de l’annexe de sécurité de l’accord-cadre : la plus grande trahison de l’histoire du Liban