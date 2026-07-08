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    Irak : au début de la nuit, le convoi funèbre du guide martyr l’ayatollah Ali Khamenei est entré dans la ville sainte de Karbala.

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      Cheikh Naïm Qassem, prononcera son discours lors des rassemblements populaires organisés dans la banlieue sud, la Békaa et le Sud, à l’occasion des funérailles de l’imam martyr l’ayatollah Ali Khamenei.

      Cheikh Naïm Qassem, prononcera son discours lors des rassemblements populaires organisés dans la banlieue sud, la Békaa et le Sud, à l’occasion des funérailles de l’imam martyr l’ayatollah Ali Khamenei.