L’Iran ne répondra pas à la vulgarité de Trump par la vulgarité (Araghchi)

Le ministre iranien des Affaires étrangères a remis le président américain à sa place refusant de répondre à sa vulgarité par de la vulgarité.

« S’adresser à la nation iranienne, civilisée et courageuse, en des termes insultants ne diminue en rien sa grandeur », a écrit Abbas Araghchi sur X.

« Nous ne répondons pas à la vulgarité par la vulgarité, mais par l’action, par un courage exceptionnel et par une audace intrépide », a-t-il insisté.

L’armée américaine a bombardé plusieurs sites iraniens, 80 selon le CENTCOM, dans la nuit de mardi à mercredi, en réponse aux tirs contre des pétroliers qatari et saoudien qui tentaient de traverser le détroit d’Ormuz en dehors du couloir autorisé par Téhéran. L’Iran qui assure détenir le droit de gérer la circulation, en fonction du mémorandum d’entente conclu fin juin avec les Etats-Unis, assure que ce dernier se contente d’accorder un passage sans péage pendant les 60 jours qui suivent sa conclusion.

Selon le ministère des Affaires étrangères, « les attaques militaires américaines menées à l’aube ont visé plusieurs centres de surveillance et de contrôle situés sur nos côtes méridionales ».

En représailles, Téhéran a dit avoir frappé 85 installations sur des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn.

Le ministère iranien avait auparavant annoncé que « les attaques américaines constituent une violation du premier article du mémorandum d’entente qui stipule la cessation des opérations militaires », soulignant que « les États-Unis portent la responsabilité des graves répercussions de la récente escalade ».

Il a ajouté que « les attaques illégales et la décision d’annuler la licence de vente de pétrole ont vidé une partie du mémorandum de son contenu ».

Il a également souligné que « la violation de nos accords à Ormuz et la poursuite des frappes israéliennes au Liban rendent le mémorandum d’entente inefficace ».

« Nos forces armées cibleront la source et le point de départ de l’agression et de l’attaque sur notre territoire », a-t-il averti.

S’adressant aux pays voisins, il a les sollicités « d’empêcher les agresseurs d’utiliser leur territoire pour commettre des actes d’agression contre nous ».

Trump a aussi menacé de frapper l’Iran cette nuit, tout en assurant que les nouveaux affrontements prendraient fin « très rapidement » et laissant la porte ouverte à la poursuite des tractations diplomatiques avec Téhéran, selon l’AFP.

Le cessez-le-feu ne tient plus, a estimé le président américain.

« Je pense que ce qui se passe va prendre fin très rapidement », a ajouté le président américain.

Après avoir traité les Iraniens de tous les noms, il a dit ne plus vouloir « avoir affaire » avec les dirigeants iraniens, considérant que négocier était « juste une perte de temps ».

Il a toutefois indiqué que ses émissaires pouvaient continuer leurs discussions.

Selon l’AFP, les propos du président, coutumier des volte-face, ont fait bondir mercredi les cours du pétrole de plus de 8%, à 80,10 dollars le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale.

Source : Divers