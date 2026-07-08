Le CGRI déclare avoir riposté à l’agression américaine contre « 85 cibles américaines »

Le Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a affirmé avoir frappé 85 cibles militaires américaines en représailles aux frappes aériennes américaines menées dans la nuit de mardi a mercredi contre des positions côtières iraniennes.

Dans un communiqué publié par son QG Khatam al-Anbiya, le CGRI a accusé Washington d’avoir violé un cessez-le-feu et tenté de faire de l’ombre aux cérémonies funéraires historiques du guide martyr le grand ayatollah Ali Khamenei.

La contre-offensive a visé des installations américaines à Port Salman, dans la zone d’opération de la Cinquième flotte américaine à Bahreïn, ainsi que la base aérienne d’Ali Al-Salem au Koweït, selon le texte.

Le CGRI a indiqué avoir aussi abattu, tôt ce matin, un drone MQ-9, au-dessus de Khormoj.

L’aéronef a été touché et détruit par un nouveau système de défense aérien développé localement après une ‘agression aérienne’ par les forces américaines sur la province de Bouchehr dans le sud du pays, précise le CGRI.

Pour sa part, le bureau des relations publiques de l’armée iranienne a annoncé avoir ciblé des points de rassemblement des forces américaines sur la base aérienne Cheikh Isa située à Bahreïn.

L’armée iranienne a souligné que toutes les bases américaines disséminées dans la région sont désormais considérées comme des cibles légitimes et autorisées pour ses drones, dans le cadre de la lutte contre les mouvements et les violations américains.

Selon l’AFP, les sirènes d’alerte aérienne ont retenti mercredi à Bahreïn. « La sirène a retenti », a indiqué le ministère bahreni de l’Intérieur, sur X, sans donner davantage de détails. « Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre vers l’abri le plus proche. »

Pour sa part, le Centcom avait assuré que l’armée américaine a frappé plus de 80 cibles en Iran en riposte aux tirs contre trois navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.

« Les forces américaines ont frappé des systèmes iraniens de défense antiaérienne, des réseaux de commandement et de surveillance, des sites de radars côtiers, des capacités de missiles antinavires et plus de 60 petites embarcations du Corps des Gardiens de la Révolution islamique dans le détroit et à proximité », a détaillé l’armée américaine dans un communiqué publié sur X.

Source : Divers