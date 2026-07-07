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      Un tanker touché par un projectile non-identifié dans la région du détroit d’Ormuz

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      Syrie : Explosion de plusieurs engins piégés à proximité de l’hôtel où le président français Emmanuel Macron séjournait pendant sa visite à Damas (Reuters)

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