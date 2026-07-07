Le cortège funèbre du guide martyr à Qom. Une marée humaine- Vidéos

Le cortège funèbre du guide martyr le grand ayatollah Ali Khamenei est arrivé ce mardi matin dans la ville sainte de Qom, pour le 4eme jour des obsèques nationales.

Une véritable marée humaine était au rendez-vous depuis la nuit où des milliers s’étaient rassemblés dans la cour de la mosquée Jamkarane et les rues avoisinantes.

Sa dépouille et celles des trois membres de sa famille ont été déposées dans la mosquée où a eu lieu la prière funèbre guidée par l’ayatollah Abdallah Jawadi Amoli.

Des centaines de milliers de fidèles avaient envahi depuis la nuit la rue d’an-Nabi al-Azam (le Grand Prophète) reliant cette mosquée au mausolée d’al-Maasoumah où le cortège devrait aussi être acheminé en traversant cette rue au milieu des gens, pour un dernier adieu.

Les criminels de l’île d’Epstein

Comme à Téhéran, les participants qui arboraient des drapeaux rouges ont réclamé vengeance pour le sang du guide martyr.

A été entre autre arborée une grande banderole sur laquelle est inscrit qu’une récompense de 100 millions de rials serait offerte à quiconque tue les criminels de l’île d’Epstein. Une allusion indirecte à la perversion qui entache le système politique aux Etats-Unis, impliqué dans le réseau pédocriminel de Jeffrey Epstein, dont le président américain Donald Trump.

Dans l’attente de l’arrivée du cortège dans le mausolée d’al-Maasoumah.

Les quatre cercueil avaient été exposé les samedi et dimanche à la Grande Mosalla de l’imam Khomeiny. Des représentants officiels de près de 90 pays ont participé à la cérémonie d’adieu devant le cercueil du guide martyr.

Après les processions de Téhéran et Qom, lundi et mardi, le cercueil doit faire escale dans les sanctuaires de Najaf et Karbala en Irak.

Selon le correspondant d’al-Manar, la dépouille du guide martyr devrait être transporté dans la ville sainte de Najaf dans l’après-midi de ce mardi. Des préparativs ont été entrepris pour l’accueillir.

Des préparatifs sont aussi en cours dans la ville sainte de Karbala.

L’inhumation aura lieu jeudi dans la ville sainte de Machhad (nord-est de l’Iran), dont le guide martyr Ali Khamenei, était originaire.

Commentant l’organisation des obsèques du guide suprême, depuis vendredi et jusqu’au lundi, le site web de la chaine qatarie al-Jazeera, y perçoit trois phases : « le vendredi consacré à l’État et à ses relations extérieures, le samedi aux adieux publics et populaires, et le dimanche à la prière et à la reconnaissance de la légitimité religieuse ». Selon le site, les observateurs ont noté que cette organisation conférait aux funérailles une triple signification : reconnaissance internationale, mobilisation nationale et sacralité religieuse ».

Source : Divers