Smotrich : nous avons lancé la « révolution de la colonisation »

Le ministre israélien extrémiste des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré ce lundi qu’Israël avait entamé ce qu’il a qualifié de « révolution de la colonisation », soulignant que cette démarche « ne se limitera pas à la Cisjordanie, mais s’étendra au Néguev et à la Galilée ».

Les déclarations de Smotrich interviennent à un moment où l’expansion coloniale s’accélère sous le gouvernement du Premier ministre de l’ennemi, Benjamin Netanyahu, qui dépend pour sa survie du soutien des partis de l’extrême droite favorables à la colonisation, garantissant ainsi sa majorité parlementaire.

Dimanche, Netanyahu a posé la première pierre de ce qui est appelé le « Centre du patrimoine » sur le site de l’aéroport international historique d’AlQods, dans la localité de Qalandiya, au nord d’AlQods occupée.

Le gouvernorat d’AlQods a estimé que cela « constitue une escalade dangereuse dans le projet colonial de peuplement, ainsi qu’une violation flagrante du droit international et des résolutions de la légitimité internationale, au premier rang desquelles la résolution 2334 du Conseil de sécurité, qui confirme l’illégalité de la colonisation dans le territoire palestinien occupé, y compris l’Est d’AlQods».

La semaine dernière, l’occupation israélienne a approuvé un plan visant à établir 13 nouvelles colonies au centre de la Cisjordanie occupée, tandis que le gouvernorat palestinien d’AlQods a mis en garde contre les répercussions de cette mesure, qui morcelle la Cisjordanie et isole la ville d’AlQods.

Selon la Chaîne israélienne 7, le cabinet ministériel restreint israélien a validé l’établissement de 13 nouvelles colonies dans la région de « Benjamin », avec des préparatifs pour lancer la mise en œuvre de la première phase au cours des prochains mois.

Elle a indiqué que le conseil régional « Benjamin » s’active pour lancer la « première tranche » de colonies, qui comprend entre 4 et 6 nouveaux sites, avec des investissements estimés à des millions de shekels.

Le Centre palestinien d’études israéliennes (Madar) avait rapporté que les avant-postes coloniaux ont connu un bond sans précédent ces dernières années, leur moyenne de création annuelle étant passée de 8 avant-postes par an entre 2012 et 2022, à 32 en 2023, puis 62 en 2024, pour atteindre 86 avant-postes au cours de l’année 2025.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar