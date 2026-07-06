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    Sud-Liban: L’armée d’occupation israélienne a mené à l’aube deux opérations de dynamitage dans la localité de Hadatha, tandis qu’une opération de ratissage aux armes automatiques se poursuit contre le centre du village (Correspondant d’Al-Manar)

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      Correspondant d’Al-Manar : L’armée d’occupation israélienne mène une opération de dynamitage dans la ville de Bint Jbeil, au sud-Liban

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