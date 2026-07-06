Le cortège funèbre du guide martyr dans les rues de Téhéran : pour un dernier Adieu

Des millions d’Iraniens sont au rendez-vous du cortège funèbre du guide suprême martyr l’ayatollah Ali Khamenei, au troisième jour d’obsèques nationales, consacré à la capitale Téhéran. Ils ont inondé les artères prinicpales désignées pour son trajet. Les images aériennes les montrent bondées par la foule.

En plus de la dépouille du guide martyr, il transporte dans un véhicule spécialement conçu pour la cérémonie celles de trois membres de sa famille : une de ses filles, un gendre, une belle-fille et sa petite-fille, âgée de 14 mois.

Le cortège funèbre du guide martyr l’ayatollah Ali Khamenei s’est mis en route lundi matin dans les rues de Téhéran, selon la télévision d’Etat. Parti de la rue Damavand, située à l’est de Téhéran, à six heures du matin, heure locale, il devrait traverser la place de l’Imam Hussein(S), puis la place Enghelab (Révolution), et enfin la place Azadi (Liberté), à l’ouest de la ville, avant de rejoindre l’autoroute Shahid Lashkari, également à l’ouest de Téhéran. La procession doit durer de 10 à 12 heures.

Des centaines de milliers d’Iraniens venues de diverses provinces et villes iraniennes ont afflué par les quatorze entrées vers la capitale qui compte 10 millions d’habitants.

Ils arboraient le portrait du guide martyr, mais aussi celui de son successeur son fils l’ayatollah Mojtaba, et surtout des drapeaux rouges réclamant vengeance pour le sang de l’ayatollah Khamenei tué dans une agression américano-israélienne le 28 février dernier sur le complexe pendant l’exercice de ses fonctions.

Certains portaient des banderoles indiquant « A bas les Etats-Unis » ou « à mort les USA », ou « Nous tuerons Trump ». D’autres montrant le président américain Donald Trump recouvert d’une cible.

Des personnes rassemblées sur la place de l’imam Hussein, dans l’est de la capitale, « ont symboliquement pendu Trump », a rapporté la télévision d’Etat, en partageant une vidéo sur laquelle figure un mannequin pendu à un gibet de fortune.

Le chef du Corps des Gardiens de la révolution le général Wahidi s’est rendu à moto à la marche d’adieu.

Le cercueil avait été exposé pendant deux jours à la Grande Mosalla de l’imam Khomeiny. Des représentants officiels de près de 90 pays ont participé à la cérémonie d’adieu.

Les autorités iraniennes ont déclaré dimanche et lundi jours fériés pour permettre aux Iraniens de participer aux cérémonies, alors que les autorités affirment attendre au total entre 15 et 20 millions de personnes rien qu’à Téhéran, capitale qui compte à elle seule plus de 10 millions d’habitants.

Après la procession de Téhéran, le cercueil doit faire escale dans la ville sainte de Qom puis dans les sanctuaires de Najaf et Karbala en Irak.

L’inhumation aura lieu jeudi dans la ville sainte de Machhad (nord-est de l’Iran), dont le guide martyr Ali Khamenei, était originaire.

Source : Divers