Un tanker touché par un projectile non-identifié dans la région du détroit d’Ormuz

Un tanker a été atteint lundi par un projectile non-identifié au large d’Oman, dans la région du détroit d’Ormuz, a rapporté l’agence maritime britannique UKMTO.

« Un tanker a indiqué avoir été touché par un projectile inconnu sur le côté bâbord, provoquant un incendie, alors qu’il naviguait vers le sud », a écrit l’UKMTO dans un communiqué, ajoutant que l’incident n’avait pas fait de blessé ni causé de dommage à l’environnement.

L’attaque a eu lieu à 8 milles nautiques à l’est de Limah, dans le sultanat d’Oman.

Le site américain Axios a rapporté lundi soir que l’Iran avait « tiré au moins deux missiles sur des navires commerciaux », citant deux responsables américains. Selon l’un de ces responsables, un deuxième bateau a été touché et présente des dégâts importants.

L’AFP n’a pas été en mesure de confirmer ces informations de manière indépendante.

Les navires marchands ont été fortement affectés par le conflit au Moyen-Orient depuis le 1er mars, lorsque l’Iran a fermé ce passage vital en représailles à des frappes américaines et israéliennes, les Etats-Unis imposant pour leur part un blocus des ports iraniens.

Le trafic maritime a repris après la signature d’un protocole d’accord entre Washington et Téhéran le 17 juin pour mettre fin au conflit. Mais l’Iran répète, en dépit de l’opposition des Etats-Unis, qu’il n’y aura pas de retour à la situation d’avant-guerre, quand le passage du détroit était gratuit, et menace les navires tentés de contourner le seul itinéraire qu’il a autorisé, le long de ses côtes.

Fin juin, accusant Téhéran d’avoir ciblé deux navires, les Etats-Unis avaient bombardé le pays en retour, et l’Iran avait ciblé en représailles ses voisins du Golfe, Koweït et Bahreïn. Iran et Etats-Unis s’étaient ensuite mis d’accord sur une pause des hostilités.

Le détroit d’Ormuz constitue la principale voie maritime connectant les riches pays pétroliers du Moyen-Orient au reste du monde, en particulier aux marchés asiatiques.

En 2024, environ 20 millions de barils de brut y circulaient quotidiennement, l’équivalent de près de 20% de la consommation mondiale de pétrole liquide, selon l’Agence américaine de l’Energie (EIA).

Source : AFP