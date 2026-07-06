Nouveau massacre au Sud-Liban : « Israël » tue une jeune directrice d’école maternelle et 3 personnes

Israël a tué ce lundi la directrice d’une école, ainsi que trois autres personnes dans une frappe qui a visé sa voiture dans la région de Nabatiyeh Fawqa, au sud du Liban.

Selon le ministère libanais de la Santé, quatre personnes, dont trois femmes, ont été tuées dans la frappe aérienne israélienne.

Parmi les victimes figurent Esperanza Ghandour, la directrice de l’école publique Youssef Chamoune. Elle était en compagnie de sa mère, de son employée étrangère et d’un travailleur syrien. Ils s’étaient rendus à Nabatiyeh Fawqa pour y inspecter la maison familiale.

Sur le chemin du retour, un drone israélien a lancé une frappe de missile guidé sur leur voiture, entraînant leur mort immédiate.

Le martyre de la directrice d’école a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, où ses photos et ses dernières paroles ont été postées. Rappelant que l’ennemi sioniste n’hésite pas à prendre pour cible les civils.

« Il ne faut s’attacher à rien dans cette vie, rien qu’à Dieu », a-t-elle dit dans ses dernières paroles à une proche, via WhatsApp, après avoir vu sa maison familiale, entièrement détruite, emportant avec elle tous les souvenirs familiaux.

Dans son message, elle exprimait également sa profonde douleur de ne pouvoir atteindre la ville de Nabatiyeh, se souvenant de cette terre comme de sa maison et de la patrie de ses ancêtres, et s’interrogeait avec angoisse sur une réalité qui empêche les habitants de cette terre d’atteindre leur terre et d’y vivre une vie normale : « Qui sont ces gens qui nous empêchent de retourner sur notre terre et sur la terre de nos ancêtres ? »

Les agressions israéliennes au sud du Liban n’ont pas été suspendues en dépit de la conclusion d’un accord-cadre avec l’entité sioniste avec la médiation américaine.

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté qu’une force ennemie avait progressé jusqu’aux abords du cimetière de la localite de Hadatha et ouvert le feu dans le secteur, et qu’un obus d’artillerie avait visé la zone de Balawil à Baraachite.

L’ennemi a également mené des bombardements à Bint Jbeil, Qounine, Hadatha et Aitaroun. Le correspondant a ajouté que deux chars Merkava et un bulldozer D9 ont avancé des environs du stade de Hadatha vers le centre de la localité.

Les drones hostiles ont continué leurs violations quotidiennes de l’espace aérien de Beyrouth et de sa banlieue, le survolant pendant de longues heures.

Dans ce contexte, le ministère de la Santé a déclaré que 4 319 martyrs et 12 203 blessés ont

Source : Médias