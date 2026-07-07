Qaani : les obsèques du guide suprême en Irak renforceront les deux pays face à la sédition américaine

Le commandant de la Force al-Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran, le général de brigade Ismail Qaani, a affirmé que les importants préparatifs entrepris par l’Irak pour accueillir le cortège funèbre du guide martyr Ali Khamenei témoignent de la profondeur des liens fraternels et historiques entre les peuples iranien et irakien.

La dépouille du guide martyr devrait être transportée ce mardi après-midi vers la ville sainte de Najaf où les funérailles seront célébrées mercredi matin, avec une prière guidée. Par la suite, elle sera emmenée vers la ville sainte de Karbala.

Le général de brigade Qaani a expliqué que le cortège funèbre du guide martyr en Irak serait similaire aux cortèges funéraires historiques des deux commandants martyrs, Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandes. L’ex-chef de la force al-Qods et le dirigeant du Hachd al-Chaabi avaient été tués dans un raid américain en janvier en 2020. Leurs obsèques ont eu lieu en Iran et en Irak.

Le commandant de la Force al-Qods pour les opérations extérieures a souligné que les cérémonies funéraires du guide martyr renforceront la solidarité entre l’Irak et l’Iran face à la sédition américaine et répondront aux demandes de vengeance pour le sang des martyrs.

Les obsèques nationales du Guide martyr de la Révolution islamique qui ont débuté samedi à Téhéran puis dans la ville sainte de Qom, se poursuivront demain dans les deux villes saintes de Najaf et Karbala où les funérailles ont été organisées à la demande des autorités religieuses et politiques irakiennes. dans les deux villes, le cortège fera route vers les sanctuaires de l’imam Ali (s), de l’imam Hussein et d’al-Abbas.

Préparatifs dans la ville sainte de Najaf

Préparatifs dans la ville sainte de Karbala

« Bienvenue , fils de Zahra », est l’un des slogans pour marquer cette cérémonie. « Adieu en toute fierté », « L’Imam des déshérités », peut-on aussi lire sur les portraits du guide martyr.

L’ayatollah Khamenei est tombé en martyr lors d’une frappe conjointe américano-israélienne sur Téhéran le 28 février 2026, marquant le début d’une guerre d’agression de 40 jours contre la République islamique d’Iran.

Son assassinat a suscité une vague d’indignation et de deuil en Iran et au sein de l’Axe de la Résistance. Lors des funérailles, les participants brandissaient des drapeaux rouges, réclamant vengeance et que justice soit rendue.

Source : Divers