Le Washington Post déplore le mauvais traitement infligé par les Israéliens aux chrétiens

Le Washington Post a rapporté que les chrétiens des territoires palestiniens sont confrontés à une escalade des attaques et du harcèlement, accusant le gouvernement israélien de ne pas suffisamment accorder d’attention à ces attaques, compte tenu de l’influence croissante de l’extrême droite.

Dans un article publié le 5 juillet, le journal revient à l’agression contre une religieuse catholique française à Jérusalem, où un colon israélien de Cisjordanie l’a poussée à terre puis l’a frappée par « hostilité religieuse », selon la police israélienne.

Le supérieur de l’abbaye de la Dormition, Nicodème Schnabel, a déclaré que les attaques contre les chrétiens, allant des coups et des crachats aux insultes, sont devenues fréquentes, soulignant que beaucoup d’entre elles ne sont pas documentées.

Le rapport ajoute que la ville de Taybeh, la seule ville à majorité chrétienne de Cisjordanie, connaît un déclin démographique en raison des attaques de colons et des pressions économiques, au moment même où les autorités locales expriment leurs inquiétudes face à l’accélération de l’émigration des chrétiens.

Le journal a noté que l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, s’était rendu dans la ville après que des colons ont été accusés d’avoir incendié les environs de l’église Saint-Georges, avant de revenir sur sa description de l’incident comme un « acte terroriste ».

Le reportage note que les attaques contre les chrétiens à Jérusalem ont presque doublé entre 2023 et 2025, selon les données du Rossing Center, constatant que seul un nombre limité de responsables israéliens ont condamné ces attaques.

Le journal a rapporté que le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, avait auparavant défendu le fait de cracher sur des moines chrétiens, considérant cela comme une « ancienne tradition juive », avant d’assumer ses fonctions gouvernementales.

Le Custode de Terre Sainte à Jérusalem, Francesco Ilbo, a averti que la montée en puissance de l’extrême droite pourrait pousser davantage de chrétiens à quitter Israël et les territoires palestiniens, soulignant que « les gens ont besoin d’espoir pour rester ».

Le journal a fait valoir que la poursuite des attaques pourrait nuire à l’image d’Israël auprès des conservateurs chrétiens aux États-Unis, qui constituent l’une de ses bases de soutien traditionnelles les plus importantes, compte tenu des critiques croissantes au sein des cercles de droite américains concernant le traitement des chrétiens dans la région.

À plusieurs reprises au cours des 18 derniers mois, les deux grands rabbins d’Israël, David Yosef et Kalman Peer, ont publié des déclarations condamnant les attaques contre les chrétiens comme étant contraires aux valeurs juives et comme un « phénomène dangereux » qui doit être « éradiqué », mais les dirigeants politiques locaux et nationaux sont souvent restés silencieux.

Au sud du Liban, des soldats israéliens ont enregistré des vidéos où on les voit détruire des symboles chrétiens et profaner des églises, malgré les « appels à la discipline » lancés par leurs supérieurs militaires.

Aux États-Unis, des conservateurs chrétiens ont interrogé le vice-président J.D. Vance lors d’événements publics sur le traitement des chrétiens par Israël.

Pour le journal, Avishai Ben-Sasson-Gordes, expert des relations américano-israéliennes à l’Institute for National Security Studies, constate que des commentateurs nationalistes chrétiens influents de la droite américaine, tels que Tucker Carlson et Candice Owens, citent souvent des rapports d’attaques et de harcèlement contre les chrétiens lorsqu’ils critiquent vivement Israël.

Source : Médias