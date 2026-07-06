L’Inde à leur tête … Netanyahu : Nous avons d’autres alliés que Washington

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu estime qu’Israël a d’autres alliés que les États-Unis, dont l’Inde.

Netanyahu a déclaré à Fox News : « Nous avons d’autres amis, comme un petit pays appelé l’Inde, avec une population de 1,4 milliard d’habitants, et nous y bénéficions d’un soutien considérable. »

Il a ajouté que le président américain Donald Trump reste « le plus grand ami d’Israël » à la Maison Blanche.

Cette déclaration fait suite à l’affirmation du vice-président américain JD Vance selon laquelle Washington est le « seul allié solide » qui reste pour « Israël ». À la mi-juin, Vance a déclaré que Trump était le seul dirigeant mondial à sympathiser avec Israël actuellement.

En février de cette année, le site web « peoplesdispatch » a analysé les implications de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en « Israël » pour rencontrer son homologue Benjamin Netanyahu, alors qu’« Israël » fait face à une condamnation générale pour avoir continué à mener une guerre génocidaire à Gaza et au Liban, et pour avoir violé de manière flagrante les accords de cessez-le-feu.

L’Inde a développé une relation stratégique très étroite avec l’occupation israélienne, et de nombreuses entreprises indiennes de fabrication d’équipements de défense ont créé des coentreprises avec des entreprises israéliennes pour fabriquer des équipements militaires en Inde, qui est actuellement le deuxième partenaire commercial d’Israël en Asie, avec des échanges bilatéraux dépassant 6,5 milliards de dollars l’année dernière, selon le site web

Source : Médias