Cisjordanie occupée : Un soldat israélien jette une bombe à l’intérieur d’une voiture palestinienne

La violence des Israéliens contre les Palestiniens ne connait pas de limite. Un soldat israélien a attaqué des Palestiniens dans le camp de Qalandia, au nord de Jérusalem occupée en jetant une bombe dans leur véhicule.

Les caméras de la rue qui ont filmé ce crime montre le soldat lancer la grenade dans le véhicule puis fermer sa portière pour empêcher le conducteur de s’en échapper.

Après l’explosion, le soldat a continué son comportement agressif en traquant les jeunes hommes qui avaient fui le véhicule. Les images le montrent aussi en train de les insulter et de menacer de leur tirer dessus à balles réelles, alors qu’ils étaient cachés derrière le véhicule.

Selon le journal hébreu Haaretz, l’assaillant est membre des gardes-frontières.

La police israélienne a affirmé que les agissements du soldat violaient les procédures établies et annoncé le transfert de l’affaire au département des enquêtes policières.

Sachant que les enquêtes conduites dans les cas précédents d’infraction et d’agression n’ont jamais abouti, ne parvenant ni à dissuader les soldats ni à mettre fin à leurs crimes perpétrés contre les Palestiniens.

La Cisjordanie occupée et la région d’al-Qods fait l’objet d’une escalade des violences des colons sous la protection de l’armée israélienne depuis l’avènement du gouvernement de Netanyahu dont les ministres ne cachent pas leurs velléités de vouloir l’annexer. En plus des projets d’extension des colonies, de création de nouvelles, les attaques contre les Palestiniens son presque quotidiennes pour les pousser à partir selon les habitants.

Le ministère palestinien de la Santé ayant publié un communiqué annonçant la mort de Walid Nidal Abu Suneina, âgé de 16 ans, grièvement blessé par les forces d’occupation israéliennes, ainsi que deux autres enfants blessés aux membres inférieurs.

Ces derniers jours, les colons ont attaqué plusieurs villages à Mousafer Yata, au sud d’al-Khalil. Ils ont même attaqué les moutons dans l’un d’entre eux en les écrasant avec leur voiture.

Ils ont attaqué des oliveraies dans la localité al-Qasra au sud de Naplouse, où 500 oliviers ont été arrachés.

Source : Divers