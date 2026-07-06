Député Fadlallah : Tout notre respect au SG de la Ligue arabe pour sa position contre le comportement barbare de l’ennemi israélien

Le député Hassan Fadlallah, membre du bloc de la Fidélité à la Résistance, a exprimé depuis le parlement « tout son respect au Secrétaire général de la Ligue arabe, M. Nabil Fahmy, pour sa position contre le comportement barbare et sauvage de l’ennemi israélien ». Ce dernier a fait exploser un quartier résidentiel dans la ville de Bint Jbeil dans le cadre de son agression continue contre le pays.

M.Fadlallah a dénoncé le fait qu’en parallèle, « le pouvoir au Liban se réfugie dans un silence suspect après avoir accordé à l’occupation la légitimité de son maintien et de ses pratiques agressives, et a empêché toute poursuite judiciaire à son encontre en vertu de son accord infâme ».

Il a ajouté que « le pouvoir n’ose pas répondre à ce que confirme chaque jour le Premier ministre du gouvernement de l’ennemi concernant ce que ce pouvoir a entériné, au point d’annoncer que les villages chrétiens frontaliers réclament leur annexion à l’entité occupante ; une annonce suspecte qui révèle ce qu’il mijote contre notre chère patrie ».

M.Fadlallah a en outre affirmé que « ces villages, tout comme les villages musulmans, sont attachés à leur appartenance à la patrie définitive de tous ses enfants, et constituent une partie intégrante du tissu national et social du Sud, tandis que l’occupation et ses agents s’en iront et n’auront aucun rôle dans l’avenir de notre pays ».