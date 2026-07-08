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    Le guide martyr à Najaf : une foule immense rend hommage à « celui qui a défié l’Amérique et Israël »

      Rédaction du site

      En Irak, une foule immense participe ce mercredi aux obsèques organisées dans la ville sainte de Najaf pour rendre hommage au guide suprême martyr l’ayatollah Ali Khamenei.

      La procession a débuté vers 06h00 heure locale, mais les Irakiens ont commencé à affluer vers la ville sainte dans la nuit.

      Le cortège funèbre doit défiler sur six kilomètres, jusqu’au sanctuaire de l’imam Ali (s) pour y effectuer la prière du défunt. Le mausolée a déjà accueilli les dépouilles de trois membres de sa famille qui ont été tués avec lui le 28 février dernier dans un raid américano-israélien qui a déclenché une guerre de 40 jours.

      « C’est une occasion à ne pas manquer, de participer aux funérailles de celui qui a défié la puissance de l’Amérique et d’Israël », a confié à l’AFP Mohammed al-Bayati, 30 ans, qui a voyagé des heures pour se rendre à Najaf.

      Selon le Hachd al-Chaabi, le chiffre des participants dépasse les deux millions.

      La dépouille du guide suprême martyr l’ayatollah Ali Khamenei, était arrivé mardi soir à l’aéroport international de Najaf.

      La télévision d’Etat irakienne a diffusé l’arrivée du vol de la compagnie Mahan Air convoyant son cercueil à l’aéroport de Najaf, où le président iranien Massoud Pezeshkian était arrivé peu avant pour assister à la cérémonie officielle d’accueil, en présence notamment du Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi.

      A l’aéroport, des tapis rouges ont été déroulés dans le terminal, bordés de grandes affiches ornées de calligraphies islamiques et d’un portrait du défunt.

      Le gouvernement irakien a décrété mercredi jour férié.

      Le cercueil s’envolera ensuite vers la ville sainte de Karbala, plus au nord, jusqu’aux sanctuaires de l’imam Hussein (s) et de son frère al-Abbas, où une cérémonie d’hommage sera organisée dans l’après-midi.

      Source : Avec AFP

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