Le guide martyr à Najaf : une foule immense rend hommage à « celui qui a défié l’Amérique et Israël »

En Irak, une foule immense participe ce mercredi aux obsèques organisées dans la ville sainte de Najaf pour rendre hommage au guide suprême martyr l’ayatollah Ali Khamenei.

La procession a débuté vers 06h00 heure locale, mais les Irakiens ont commencé à affluer vers la ville sainte dans la nuit.

Le cortège funèbre doit défiler sur six kilomètres, jusqu’au sanctuaire de l’imam Ali (s) pour y effectuer la prière du défunt. Le mausolée a déjà accueilli les dépouilles de trois membres de sa famille qui ont été tués avec lui le 28 février dernier dans un raid américano-israélien qui a déclenché une guerre de 40 jours.

« C’est une occasion à ne pas manquer, de participer aux funérailles de celui qui a défié la puissance de l’Amérique et d’Israël », a confié à l’AFP Mohammed al-Bayati, 30 ans, qui a voyagé des heures pour se rendre à Najaf.

Selon le Hachd al-Chaabi, le chiffre des participants dépasse les deux millions.

La dépouille du guide suprême martyr l’ayatollah Ali Khamenei, était arrivé mardi soir à l’aéroport international de Najaf.

La télévision d’Etat irakienne a diffusé l’arrivée du vol de la compagnie Mahan Air convoyant son cercueil à l’aéroport de Najaf, où le président iranien Massoud Pezeshkian était arrivé peu avant pour assister à la cérémonie officielle d’accueil, en présence notamment du Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi.

A l’aéroport, des tapis rouges ont été déroulés dans le terminal, bordés de grandes affiches ornées de calligraphies islamiques et d’un portrait du défunt.

Le gouvernement irakien a décrété mercredi jour férié.

Le cercueil s’envolera ensuite vers la ville sainte de Karbala, plus au nord, jusqu’aux sanctuaires de l’imam Hussein (s) et de son frère al-Abbas, où une cérémonie d’hommage sera organisée dans l’après-midi.

Source : Avec AFP