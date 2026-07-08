mercredi, 08/07/2026   
   Beyrouth 13:03
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Irak: Une foule immense participe aux obsèques organisées pour le guide martyr l’ayatollah Ali Khamenei dans la ville sainte de Najaf.

      En Lien

      Le CGRI déclare avoir riposté à l’agression américaine contre « 85 cibles américaines »

      Le CGRI déclare avoir riposté à l’agression américaine contre « 85 cibles américaines »

      Le guide martyr à Najaf : une foule immense rend hommage à « celui qui a défié l’Amérique et Israël »

      Le guide martyr à Najaf : une foule immense rend hommage à « celui qui a défié l’Amérique et Israël »

      L’Iran réplique aux accusations de Qatar rappelant l’article 5 du mémorandum d’entente

      L’Iran réplique aux accusations de Qatar rappelant l’article 5 du mémorandum d’entente