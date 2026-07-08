Texte officiel de l’annexe de sécurité de l’accord-cadre : la plus grande trahison de l’histoire du Liban

La publication par l’ennemi de l’annexe de sécurité, restée secrète même pour les membres de la délégation militaire libanaise à Washington, équivalait à une déclaration de capitulation du Liban. Même les fuites divulguées par l’ambassadrice du Liban aux Etats-Unis Nada Mouawad, malgré des formulations altérées, ne suffisaient pas à masquer l’ampleur du scandale. Avec la parution de la version officielle de l’annexe, signée par les États-Unis, Israël et les représentants de l’autorité de tutelle au Liban, les contours de la plus grande trahison de l’histoire du Liban se sont précisés.

Il ne s’agit plus de savoir s’il faut résister à l’occupation ou fermer les yeux. En réalité, ceux qui ont signé l’accord se sont de facto déclarés partie prenante d’une guerre ouverte contre une large partie de la population libanaise, sous prétexte de monopoliser les armes et d’étendre l’autorité de l’État.

Le plus grand scandale, si cela reste sans réaction, viendra non seulement des forces qui rejettent fondamentalement toute négociation, directe ou indirecte, avec l’ennemi, mais aussi de celles qui ont plaidé pour des négociations mais ne peuvent accepter un accord d’une telle soumission, d’une telle humiliation et d’une telle dégradation. Plus dangereux encore est le silence des personnes concernées – responsables militaires et sécuritaires, ministres du gouvernement actuel et figures politiques de premier plan – qui ouvre la porte à un grave problème susceptible de plonger le pays dans une véritable guerre civile. L’annexe relative à la sécurité, prétendument confidentielle, n’est rien d’autre qu’une recette pour la guerre civile, rien de moins.

Pas de retrait

Commençons par le crime majeur : l’approbation par la puissance occupante d’un accord et d’un mécanisme de mise en œuvre qui ne mentionnent jamais le terme « retrait » des forces d’occupation du Sud. Lorsque les présidents Joseph Aoun et Nawaf Salam ont tenté de manipuler la terminologie et d’affirmer qu’il n’y avait aucune différence entre redéploiement et retrait, ils connaissaient la vérité et comprenaient la distinction. S’ils considéraient cette différence comme insignifiante, pourquoi l’ennemi, avec le soutien des États-Unis, a-t-il insisté pour refuser d’inclure l’expression « retrait complet du territoire libanais » dans le texte de l’accord ?

Selon cette logique, le danger de l’accord apparaît encore plus évident à la lecture de l’annexe relative à la sécurité. Israël s’octroie le droit d’attendre la vérification du respect par le Liban d’une longue liste de conditions avant de décider de redéployer ses forces, et non de les retirer, et ce, uniquement sur le « territoire libanais », et non sur l’ensemble du territoire libanais.

Si Aoun et Salam peuvent négliger cette nuance du texte arabe, le texte anglais ne laisse guère place à l’ambiguïté, à moins qu’ils ne sachent déjà qu’Israël n’envisage pas de retrait complet. Ceci est confirmé par les dirigeants politiques et militaires de l’occupation, qui déclarent à plusieurs reprises et clairement : « Nous resterons longtemps. » C’est la même formule qu’ont employée les dirigeants ennemis lorsqu’ils ont évoqué l’avenir de la présence de leurs forces à Gaza et dans le sud de la Syrie, annonçant avoir ordonné à l’armée de se préparer à un « long séjour » dans ces zones.

Une brigade spéciale

Il y a quelque temps, suite à des fuites concernant la volonté des États-Unis de restructurer l’armée libanaise, il est apparu clairement que Washington souhaitait que le commandement de l’armée crée une brigade spéciale dont la seule mission serait de désarmer le Hezbollah.

À l’époque, le commandement de l’armée a informé le président et les hauts responsables militaires américains de son rejet de cette proposition, avant que le président ne nie publiquement son existence. Or, il mentait, et ce n’est pas la première fois qu’il agit ainsi. L’annexe relative à la sécurité fait explicitement référence à cette question lorsqu’elle stipule la nécessité de constituer une « force hautement efficace » au sein de l’armée libanaise.

Il est clair pour quiconque souhaite comprendre que la vision américaine de cette force repose sur un mécanisme qui débute par l’imposition de sanctions à tout officier ou soldat soupçonné par Israël de communiquer avec le Hezbollah. Cette communication ne se limite pas aux contacts directs, mais englobe également la présence de proches du soldat au sein du Hezbollah, ou sa participation à toute activité sociale fréquentée par un membre du parti. Les Américains entendent utiliser ces sanctions comme prétexte pour exclure tout officier ou membre de cette force et sanctionner quiconque communique avec des individus figurant sur les listes de sanctions américaines, qu’ils soient issus du Hezbollah ou même du mouvement Amal. Ce processus a été mis en œuvre il y a quelque temps lorsque les Américains, par leurs propres voies, ont informé plusieurs officiers supérieurs de la nécessité de cesser toute communication avec le conseiller à la sécurité du président du Parlement, Nabih Berri, Haj Ahmad Baalbeki, après son inscription sur la liste des sanctions américaines.

Supervision du CENTCOM

Ce que le président Aoun et son équipe s’efforcent d’éviter d’aborder, c’est que le Commandement central américain (CENTCOM) supervisera la création de cette « force à haute efficacité », en sélectionnant ses officiers et son personnel et en les soumettant à des procédures de vérification avant de lancer un programme indépendant de formation, d’armement et de financement. Ce point était au cœur de la rencontre entre le général Brad Cooper, commandant du CENTCOM, et le général Rudolph Heikel, commandant de l’armée libanaise, qui aurait informé la partie américaine que la mise en œuvre de cette proposition détruirait l’armée libanaise au lieu d’en renforcer les capacités.

Annulation de la 1701

L’annexe relative à la sécurité indique également qu’Aoun et Salam ont de facto convenu d’annuler toutes les dispositions de la résolution 1701 et de considérer l’accord du 27 novembre 2024 comme nul et non avenu. L’acceptation de ce nouveau mécanisme constitue une reconnaissance concrète de ce changement, une démarche qui viole les principes les plus élémentaires de la pratique diplomatique. Mais pour ceux qui abandonnent des terres et des populations, la question du respect des règles juridiques devient caduque.

Si quelqu’un au Liban souhaite garder le silence sur ce crime, ou promouvoir un véritable acte de trahison, il doit comprendre que l’annexe de sécurité, dans sa version originale, confirme que l’occupation ne se retirera du Liban qu’après que les autorités libanaises auront déclenché une guerre civile à grande échelle. Ceci est dû à leur engagement à démanteler toute l’infrastructure du Hezbollah, et pas seulement ses armes, ainsi qu’à leur complicité dans l’illusion que l’armée et les forces de sécurité mèneront à bien le désarmement, de même que le reste des institutions étatiques chargées de démanteler l’infrastructure sociale, éducative, sanitaire, de renseignement et médiatique de la résistance…

C’est de la trahison, et il n’y a pas de terme plus clair !

La délégation militaire à l’écart

En règle générale, le classement des documents est justifié par des raisons de sécurité nationale lorsqu’ils contiennent des informations qui ne doivent pas être divulguées au public et lorsqu’il existe un risque que leur divulgation porte atteinte aux intérêts nationaux ou à l’un de leurs acteurs. Dans notre cas, le document constitue le cadre d’un accord, d’une entente ou d’un traité, et sa sensibilité est accrue puisqu’il est conclu avec un État ennemi comme Israël. Dans de tels cas, la justification du secret est invalide, car les implications de l’accord ne se limitent pas à l’autorité signataire, mais concernent l’ensemble de l’État et tous ses citoyens.

Cependant, une autre raison pousse les autorités à publier ou à dissimuler des informations.

Pour la puissance occupante, l’accord signé avec le Liban est perçu comme un succès majeur et une source de fierté. Par conséquent, la publication des documents ne nuit pas à sa puissance ; au contraire, elle lui permet de mettre en avant cette réussite auprès de son public, notamment compte tenu des revers importants rencontrés par le projet israélien dans la région.

C’est pourquoi l’insistance des autorités libanaises à maintenir le plus grand secret, malgré leur faiblesse manifeste lors des négociations et leur capitulation face aux conditions de l’ennemi et de leur allié américain, devient compréhensible. Si cela n’avait tenu qu’à elles, elles n’auraient jamais accepté la cérémonie de signature au Département d’État américain. Mais, n’ayant pu l’empêcher, elles ont tenté de dissimuler une partie de l’accord. La délégation de la puissance de la tutelle a demandé à la partie américaine de s’abstenir de publier l’annexe de sécurité signée avec l’accord-cadre, sachant que cela constituerait un véritable scandale et un acte de trahison flagrant, d’autant plus que cette annexe est le mécanisme de mise en œuvre effectif de l’accord-cadre.

Sachant que l’ennemi s’empresserait de discuter de l’annexe de sécurité, les autorités (libanaises) de tutelle et leurs collaborateurs à Washington ont eu recours à des fuites. Celles-ci ne niaient pas l’existence du document, mais cherchaient à promouvoir une version déformée de ce qu’elles avaient signée. C’est précisément ce qui s’est produit : même de hauts responsables de l’État ignoraient le texte officiel, rédigé en anglais et signé par les ambassadeurs libanais et israélien à Washington, ainsi que par un représentant du département d’État américain, lors de la cérémonie d’annonce de l’accord à Washington.

La divulgation de l’annexe de sécurité

Dès le début des négociations aux États-Unis, la partie américaine a informé les Libanais de la nécessité d’inclure une délégation militaire pour négocier le mécanisme de mise en œuvre de l’accord. Lorsque le président Joseph Aoun et l’ambassadrice Mouawad ont tenté de limiter la participation à l’attaché militaire de l’ambassade du Liban à Washington, le général de brigade Oliver Hakmeh, les Américains ont souligné que la question exigeait davantage qu’un simple représentant militaire. Alors que la délégation libanaise, de Simon Karam à Mouawad, ne comprenait pas l’importance de la présence d’officiers supérieurs de la Direction de la planification stratégique de l’armée israélienne et du Conseil national de sécurité israélien, Washington a insisté sur le fait que les négociations ne pourraient se poursuivre sans une délégation de l’armée libanaise, composée d’officiers spécialisés dans la mise en œuvre d’un accord comportant des dispositions militaires et sécuritaires détaillées.

Durant cette période, un vaste débat a éclaté au Liban concernant la participation de l’armée aux négociations. Des voix se sont élevées pour exiger l’exclusion de l’institution militaire, et des pressions ont été exercées sur plusieurs officiers pour les dissuader de participer. À cela s’est heurtée une pression américaine constante sur le commandement militaire afin d’obtenir la pleine implication de l’armée au sein de la délégation de négociation. La question a finalement été réglée d’une manière jugée acceptable par les Américains : l’armée libanaise formerait une délégation spécialisée composée des officiers concernés par tout accord de nature militaire. Le président de la République a accepté de séparer les réunions de la délégation militaire de celles de la délégation politique, et le commandant de l’armée, le général Rudolph Haykal, s’est vu accorder une grande latitude pour établir les directives politiques, comportementales et militaires régissant la conduite des officiers participants.

Cela a facilité le voyage de la délégation militaire à Washington, fondée sur la conviction que sa mission était de négocier avec l’ennemi de manière à préserver les intérêts du Liban. Cependant, la première rencontre se termina mal : les Américains informèrent le président Joseph Aoun que la délégation militaire adoptait une approche différente de celle de la délégation Karam-Mouawad, tandis que les Israéliens affirmèrent que la délégation militaire soulevait des observations, des objections et des propositions qu’Israël ne pouvait accepter. Aoun s’engagea alors à régler la question à sa manière.

Une campagne de désinformation

À Beyrouth, le président orchestrait une vaste campagne de désinformation médiatique et politique. Il annonça la création d’une cellule de crise pour appuyer la délégation de négociation, composée d’ambassadeurs et d’experts. Il apparut par la suite que leur rôle se limitait pour la plupart à la simple « révision linguistique » des textes. Il convoqua également les délégations militaire et politique lors d’une réunion conjointe au palais présidentiel, une initiative perçue comme le début d’un processus de fusion des deux délégations. Au cours de cette réunion, Aoun tente de faire croire que les responsabilités de la délégation militaire différaient de celles de la délégation politique, mais le véritable message était clair. Une fois tout le monde parti pour Washington, Karam et Mouawad agissent comme si la délégation militaire serait soumise à leurs directives à chaque étape des négociations.

Le mardi 23 juin était la première date fixée pour la reprise des pourparlers. Conformément au mécanisme convenu, la délégation militaire libanaise devait siéger dans une salle séparée pour négocier avec la délégation militaire israélienne, tandis que la délégation politique tiendrait ses séances séparément. La coordination entre les deux parties s’effectuerait par le biais de réunions périodiques à l’ambassade du Liban à Washington.

L’accord finalisé par les Américains

Lors de la réunion de coordination, Karam a examiné les dossiers et les notes préparés par la délégation militaire. Il a été surpris par l’ampleur du travail préparatoire entrepris par les officiers, la délégation ayant apporté des dossiers de plusieurs centaines de pages. Ceux-ci comprenaient une documentation exhaustive des attaques israéliennes contre le Liban depuis 2000, un rapport détaillé sur les violations par Israël de l’accord du 27 novembre 2014, une étude juridique sur l’agression israélienne, ainsi que des dossiers plus détaillés sur les territoires libanais actuellement occupés et les opérations quotidiennes de destruction et de terrassement menées par les forces d’occupation.

La réaction exacte de Karam face à un tel niveau de préparation demeure inconnue, mais l’ambassadrice Mouawad a traité la question avec désinvolture, murmurant à plusieurs participants : « Nous sommes ici pour signer un accord que les Américains ont déjà finalisé. Les détails seront discutés après la signature. »

À l’inverse, Karam a tenté de tirer profit du travail de la délégation militaire. Avant la séance finale, qui s’est conclue par la signature de l’accord, et après de nombreuses discussions sur les difficultés et les tensions rencontrées lors des réunions, il est apparu clairement que la véritable cause résidait dans l’insistance de la délégation militaire à aborder les clauses de mise en œuvre relatives au retrait et aux zones pilotes. Toutefois, la plus grande surprise fut que les membres de la délégation militaire ignoraient l’existence d’une annexe de sécurité à l’accord-cadre.

Propositions de la délégation militaire

Dans les faits, la délégation militaire libanaise a présenté une série de propositions visant à clarifier et à rendre plus applicable l’accord. Parmi les plus importantes figurait l’engagement d’Israël à un cessez-le-feu complet et à la cessation de toutes les opérations militaires, y compris les destructions, les bombardements et les violations de l’espace aérien, un comité de surveillance étant chargé de veiller au respect de cet accord. La délégation militaire a également fourni des documents démontrant qu’Israël n’avait jamais respecté l’accord de cessez-le-feu de 2024, contrairement au Liban et au Hezbollah.

Deuxièmement, la délégation militaire estimait que le comité de suivi de la mise en œuvre, que les Américains avaient envisagé comme un organe tripartite composé du Liban, d’Israël et des États-Unis, devait être élargi. Elle proposait d’y inclure des représentants de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), étant donné que son mandat n’était pas encore arrivé à échéance et que la mise en œuvre de l’accord se déroulerait dans sa zone de déploiement. La délégation a également évoqué la possibilité d’y inclure des représentants de pays européens ou arabes.

Troisièmement : concernant les zones pilotes, l’armée a présenté une proposition militaro-technique précisant que le succès de tout mécanisme de mise en œuvre exige une feuille de route claire et précise, tant sur le plan temporel que spatial. La délégation militaire a insisté sur son refus de toute coordination directe avec l’armée d’occupation, ainsi que de tout affrontement direct avec elle. Elle a jugé la conception israélienne des zones pilotes incompatible avec ce principe, car elle repose sur la sélection de zones géographiques isolées et arbitraires. La délégation a proposé de diviser le sud en trois zones contiguës, s’étendant le long de la frontière d’ouest en est. La première zone, par exemple, s’étendrait de la côte ouest, en passant par les villages des secteurs ouest et centre, jusqu’au secteur est. Ceci nécessiterait le retrait simultané des forces d’occupation de toute la bande de terre, avant le déploiement complet de l’armée libanaise. Grâce à ce mécanisme, les unités de l’armée pourraient être déployées sans que leurs mouvements ne soient entravés par la présence des forces d’occupation, tandis que les forces de l’ONU sécuriseraient une zone tampon entre les deux parties.

Quatrièmement : La délégation militaire a proposé que les zones pilotes soient limitées dans un premier temps aux territoires occupés et à la zone d’opérations de la FINUL, c’est-à-dire au sud du fleuve Litani. Elle a affirmé que l’armée libanaise s’engageait à mettre pleinement en œuvre le processus de désarmement dans cette zone, sans que cela ne serve de prétexte pour empêcher les habitants de retourner dans leurs villages sous prétexte que certains seraient membres du Hezbollah. La question des armes au nord du Litani serait traitée ultérieurement par le gouvernement libanais. La délégation militaire a estimé que la réalisation de chaque zone pilote nécessiterait un délai de vingt jours à un mois maximum, permettant ainsi la pleine mise en œuvre de l’accord dans un délai de soixante jours, ou au plus tard de trois mois.

Soumission à la délégation politique

La délégation israélienne n’était pas la seule à rejeter les propositions de la délégation militaire libanaise ; la première objection est venue du côté américain. Le médiateur américain est intervenu rapidement au nom d’Israël, demandant aux membres de la délégation libanaise : « Avez-vous modifié votre position sur le projet d’accord ? » S’ensuivit un bref échange tendu au cours de la séance, à la suite duquel un officier libanais quitta la salle sous prétexte d’aller fumer, mais ce fut un signe clair de mécontentement qui fut rapidement rapporté à Beyrouth. Les Américains ont alors dit sans ambages à la délégation militaire : « Vous êtes ici pour travailler sous la supervision de la délégation politique. » Un fonctionnaire du Département d’État fit même remarquer à un membre de la délégation libanaise : « Il semble que vous n’ayez pas reçu d’instructions claires de Beyrouth, et nous allons régler ce problème. »

En réalité, la délégation politique a délibérément dissimulé l’existence de l’annexe de sécurité secrète à la délégation militaire, sachant que les observations de l’armée libanaise contredisaient formellement son contenu, lequel était en contradiction avec sa position. La réunion s’est donc conclue par la décision de reporter les points litigieux à une réunion exclusivement politique. C’est ce qui s’est produit le lendemain, lorsque Washington, cherchant à créer une diversion médiatique et à faire croire à de « difficiles négociations » en cours, a mis en scène des Américains et des Israéliens. Or, la réalité était tout autre. Américains et Israéliens sont entrés en séance avec les mêmes textes préparés à l’avance, et toutes les observations soumises par la délégation militaire libanaise ont été ignorées.

Entre-temps, Aoun appelait Mouawad pour l’informer de la décision, dont elle avait déjà connaissance. Elle annonça ensuite aux personnes présentes qu’elle était prête à signer. La salle fut alors réaménagée pour la cérémonie de signature, et le secrétaire d’État américain Marco Rubio, qui venait de terminer une tournée dans le Golfe, est arrivé pour superviser la signature de l’accord.

Par Ibrahim al-Amine: rédacteur en chef du journal al-Akhbar

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar