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Irak : Trois millions de personnes ont participé aux obsèques du guide martyr l’ayatollah Ali Khamenei dans la ville sainte de Najaf. (Porte-parole du haut comité de supervision de la cérémonie)
08-07-2026 18:10 PM
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