Les Gardiens de la révolution iraniens neutralisent des sites de lancement américains de missiles HIMARS au Koweït et déjouent une opération dans le détroit d’Ormuz.

Les médias iraniens ont rapporté dimanche que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déjoué une opération dans le détroit d’Ormuz en ciblant des sites de lancement de missiles au Koweït.

La télévision iranienne a indiqué que les tentatives des forces américaines de mener une opération dans le détroit d’Ormuz ont échoué dimanche après-midi suite à une riposte décisive des forces armées iraniennes.

L’agence de presse Farsnews a precisé que le CGRI a ciblé des sites de lancement de missiles sol-sol américains HIMARS au Koweït lors d’une opération de drone de haute précision.

L’agence a expliqué que l’opération du CGRI a entraîné la destruction des sites de lancement et de leurs dépôts de missiles associés, qui étaient prêts à être tirés vers l’Iran.

L’Iran riposte à l’agression américaine en ciblant des bases et installations américaines dans la région

Plus tôt dimanche, les Gardiens de la révolution iraniens (CGRI) ont annoncé la destruction, à l’aide de missiles balistiques, d’un centre de commandement et de contrôle ainsi que de hangars pour drones de reconnaissance MQ-9 sur la base aérienne américaine Prince Hassan en Jordanie, en représailles à l’attaque américaine menée samedi soir contre le territoire iranien.

Dans un communiqué, les Gardiens de la révolution ont confirmé avoir déjoué de manière décisive les tentatives du régime américain d’« établir un corridor illégal au sud du détroit d’Ormuz », soulignant que Washington cherchait à « imposer sa volonté au gouvernement omanais ».

Toute agression ultérieure entraînera des représailles plus sévères

Les Gardiens de la révolution ont considéré l’attaque américaine, qui comprenait des frappes aériennes sur plusieurs bases côtières et tours de communication sur la côte sud, comme une simple tentative de « compenser une défaite ».

En conséquence, ils ont confirmé que leurs drones ont ciblé des bases militaires américaines, expliquant que « la première phase de la riposte consistait à cibler les infrastructures et les installations militaires de la base aérienne Prince Hassan en Jordanie ».

Dans sa déclaration finale, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a souligné que la poursuite de l’agression américaine entraînerait des « réponses plus sévères ».

Deuxième phase de la riposte

Dans la deuxième phase de sa riposte, le CGRI a annoncé avoir ciblé et arraisonné un second navire ayant violé les lignes iraniennes dans le détroit d’Ormuz, et avoir bombardé des installations de la base aérienne d’Al Udeid au Qatar.

Le bureau des relations publiques du CGRI a confirmé dans un communiqué que « ces frappes étaient une riposte aux attaques continues de l’armée américaine contre les bases côtières des forces armées iraniennes ».

Le communiqué ajoutait que « la base aérienne américaine d’Al Udeid au Qatar avait été attaquée par des missiles balistiques, entraînant la destruction d’un centre de maintenance et d’entretien d’avions de chasse ainsi que du centre de commandement et de contrôle de la base ».

Le CGRI a souligné que la poursuite de l’agression américano-sioniste se heurterait à des « réponses plus sévères et plus puissantes », concluant par cette déclaration : « Combattez, et nous combattrons.»

Troisième phase de la riposte

Dans la troisième phase, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé la destruction de centres de soutien logistique et de plateformes de ravitaillement en vol pour porte-avions américains dans le port omanais de Duqm.

Le bureau des relations publiques du CGRI a déclaré : « La volonté dont a fait preuve le peuple iranien par sa détermination inébranlable lors des processions funéraires massives sans précédent, auxquelles ont participé des dizaines de millions de personnes et qui ont stupéfié le monde, s’incarne aujourd’hui dans les actes héroïques que vos combattants accomplissent.»

Plus précisément, les chasseurs des forces aérospatiales du CGRI ont mené « une attaque surprise de grande envergure ciblant des centres de soutien logistique pour navires de guerre et des plateformes de ravitaillement en vol pour porte-avions américains dans le port de Duqm, au Sultanat d’Oman, entraînant leur destruction. »

L’armée iranienne a ciblé des bases américaines au Bahreïn et au Koweït

Au Koweït, elle a visé, à l’aide de drones, un système de missiles Patriot, un dépôt de munitions et un site radar militaire américain.

Au Bahreïn, lors d’une nouvelle vague d’attaques de drones, l’armée iranienne a ciblé un système de communication militaire américain et un site radar.

Elle a déclaré que les conséquences de ces actions et l’insécurité qui en résulte dans la région sont imputables à l’ennemi sioniste-américain, et que si ces attaques se répètent, « notre réponse sera plus sévère ».

Suite à cela, l’agence de presse Tasnim a rapporté l’activation des systèmes de défense aérienne en Jordanie, citant des sources affirmant qu’une attaque de missiles avait ciblé des intérêts américains au Koweït, et que des explosions avaient été entendues sur des bases américaines au Bahreïn.

En réponse, le ministère de l’Intérieur bahreïni a annoncé le déclenchement des sirènes d’alerte aérienne dans tout le pays.

Par ailleurs, selon Farsnews, des explosions ont été entendues à Doha, la capitale du Qatar, après les premières informations faisant état d’explosions aux Émirats arabes unis.

Agression américaine contre l’Iran

Le Commandement central américain a annoncé samedi soir que ses forces avaient lancé une troisième série d’attaques contre l’Iran cette semaine, affirmant qu’il s’agissait d’une riposte aux attaques menées par le Corps des gardiens de la révolution islamique contre le porte-conteneurs « GFS Galaxy », battant pavillon chypriote, alors qu’il traversait le détroit d’Ormuz.

Deux jours plus tôt, le président américain Donald Trump avait annoncé que son administration avait officiellement informé la partie iranienne de la fin de l’accord de cessez-le-feu, indiquant que « les pourparlers se poursuivront ».

Affrontements de ces derniers jours et fermeture du détroit d’Ormuz

Ces derniers jours ont été marqués par une vague d’attaques américaines contre l’Iran, ciblant le sud et le sud-ouest du pays. Washington a justifié ces attaques comme une riposte aux attaques iraniennes contre des navires traversant le détroit d’Ormuz.

De son côté, Téhéran a lancé des frappes contre des bases américaines dans la région en réponse à cette agression et a annoncé la fermeture totale du détroit d’Ormuz jusqu’à la fin des interventions américaines dans la région.

Source : Médias