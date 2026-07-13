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    L’Irak récupère 375 kilogrammes d’or dans une affaire de corruption impliquant le vice-ministre du Pétrole chargé des affaires de liquidation, Adnan al-Jumaili.

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      Grande-Bretagne : Plus de 290 millions d’euros alloués au renforcement de la « sécurité de la communauté juive » dans le pays.

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      Reuters : L’Europe est confrontée à des risques croissants concernant ses approvisionnements en kérosène, à mesure que les tensions s’intensifient dans le détroit d’Ormuz.

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      L’Irak récupère 375 kilogrammes d’or dans une affaire de corruption impliquant le vice-ministre du Pétrole chargé des affaires de liquidation, Adnan al-Jumaili.

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